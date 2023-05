Com uma presença cada vez mais forte da IA na Europa, os legisladores estão a preparar regras a aplicar a empresas como a OpenAI. Esta última é a responsável pela solução que mais interesse tem revelado, mas já veio estabelecer as suas regras. Sairá da União Europeia caso não possa cumprir as regras.

OpenAI ameaça que pode sair da Europa

O CEO da OpenAI, Sam Altman, revelou que a empresa que lançou o ChatGPT pode estar a considerar deixar a Europa. Esta decisão será colocada em prática se a empresa se não puder cumprir os próximos regulamentos de inteligência artificial que a União Europeia está a preparar.

Sam Altman disse que tinha "muitas preocupações" sobre a Lei de IA da UE, que está a ser terminada pelos legisladores. Os termos dessa lei foram alargados nos últimos meses para incluir novas obrigações para os criadores dos chamados "modelos de fundação". Estes são os sistemas de IA de escala alargada que alimentam os serviços como o ChatGPT e o DALL-E da OpenAI.

Além disso, e como parte do rascunho da Leia da IA que foi revelado, as empresas que que criam ferramentas de IA generativas, como o ChatGPT, vão ter também de revelar qualquer material protegido por direitos de autor usado para desenvolver seus sistemas.

Lei de IA da União Europeia será a razão

Há ainda a necessidade de fornecer detalhes sobre o projeto, incluindo o poder de computação necessário. Também devem informar sobre o tempo de treino e outras informações relevantes relacionadas ao tamanho e poder do modelo. Estas informações são um do trunfo da OpenAI e o que poderá levar a que saia da Europa.

Ao fornecer esta informação, a caso seja tornada pública, poderá ajudar a sua concorrência. No passado teve esses dados acessíveis, mas com o interesse da sua solução, a OpenAI acabou por limitar o acesso e assim proteger-se quando começou a ter uma vertente comercial associada.

Não se sabe ainda como a empresa, e o seu CEO, vão reagir no futuro próximo na Europa. Dependerá da forma como a Leia da IA for definida pela União Europeia e como isso impactar a OpenAI E o seu modelo de negócio, cada vez mais interessante financeiramente.