A Microsoft está apostada em dar ao Windows 11 as melhores funcionalidades, especialmente de forma rápida. Mudou os planos de atualizações e estas agora chegam de forma completamente diferente, mais focadas nas novidades. A mais recente está já disponível, mas requer que os utilizadores cumpram uma condição.

A Moment 3 já pode ser instalada no Windows 11

A Moment 3 é a mais recente atualização do Windows 11, preparada para trazer mais um lote de novidades. Foi a própria Microsoft que o anunciou e revelou que esta pode ser já instalada no seu sistema, apesar de não ser ainda um processo automático.

Do que mostrou na sua publicação, os utilizadores que quiserem ter esta nova versão precisam de a procurar nas atualizações. Esta será uma versão de avaliação, mas que tem presente todas as funcionalidades que se sabem estar disponíveis no futuro próximo. Além disso, os PCs devem ter as especificações mínimas para correr o Windows 11.

A lista de novidades da Moment 3 é extensa, mas bem definida e pronta para ser usada por todos. Vai desde pormenores de ter o contador de segundos no relógio ou um novo ícone para a VPN, até a alterações de peso como o suporte para os chips Pluton ou o isolamento de apps Win32.

Atualização 22H2 da Microsoft acessível a todos

Para além de ter revelado que a Moment 3 está disponível para todos no Windows 11, a Microsoft revelou ainda mais. Detalhou que a versão 22H2 do seu sistema está acessível a todos, algo que se esperava há algum tempo.

O Windows 11, versão 22H2 está amplamente disponível para todos os utilizadores com dispositivos qualificados que verificam se há atualizações. A Microsoft está a oferecer inovação contínua para o Windows 11 com mais frequência. Se estiver a usar dispositivos domésticos ou profissionais ou dispositivos empresariais não geridos a executar o Windows 11, versão 22H2, poderá obter algumas dessas experiências mais recentes assim que estiverem prontas para o seu dispositivo. Para fazer isso, abra Configurações > Windows Update. Selecione Obter as atualizações mais recentes assim que estiverem disponíveis e defina o botão de seleção como Ativado. Observe que a seleção não será ativada para dispositivos geridos. Estes são geridos pelo Windows Update for Business ou pelo Windows Server Update Services (WSUS).

Estas novidades mostram que a Microsoft continua apostada em dar ao Windows 11 o melhor que tem. Este é já o sistema central da empresa e o que deverá cativar os utilizadores, com todas as suas mudanças e melhorias. Com a Moment 3 chega mais um lote de novidades que foram desenvolvidos e avaliados nos últimos meses.