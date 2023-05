Bilionário que quer voltar a ter 18 anos utiliza o filho como fonte de sangue jovem

Lembra-se do magnata Bryan Johnson? Falamos-lhe dele, há uns meses, pois estava a investir largas quantias de dinheiro para voltar a ter 18 anos. Agora, sabe-se que arrastou o seu filho para a brincadeira e recorre a ele para sangue jovem.

O magnata Bryan Johnson tem 45 anos e quer, a todo o custo, recuperar a sua juventude e manter-se com 18 anos o máximo de tempo possível. Numa tentativa de levar a sua avante, e conforme vimos aqui, gasta milhões de dólares, por ano.

Agora, sabe-se, pela Bloomberg, que Bryan Johnson recrutou o filho, Talmage, de 17 anos, para colaborar na brincadeira. Mais concretamente, para servir de fonte para transfusões de sangue.

No mês passado, Bryan, o seu pai de 70 anos, Richard, e Talmage protagonizaram uma troca de sangue, no mínimo, surpreendente. O processo demorou largas horas e implicou a troca de sangue entre as três gerações.

Normalmente, Bryan recebe plasma de um dador anónimo, cuidadosamente selecionado, de modo a assegurar que não tem doenças, tem um índice de massa corporal ideal e um estilo de vida exímio. Contudo, desta vez, a dádiva partiu de Talmage. O litro de sangue fornecido pelo jovem foi dividido entre um lote de plasma líquido e outro de glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas.

À Bloomberg, o magnata Bryan explicou que conta com o acompanhamento de uma equipa de 30 médicos e especialistas em saúde regenerativa. O seu processo passou, entretanto, a incluir deslocações a uma clínica para troca de plasma.

Segundo a Cruz Vermelha, o plasma é comummente administrado a pacientes com traumas, queimaduras, doenças hepáticas graves, problemas de coagulação, entre outras condições. Contudo, para já, a evidência científica, relativa à relação entre as técnicas de longevidade e o plasma, é inconclusiva.