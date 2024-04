Será que vai ser possível cultivar em Marte? Este Rover vai descobrir

Viajar até Marte tem os seus próprios desafios. A distância, por si só, torna a viagem numa espécie de missão. Mas se lá chegarmos, o trabalho manual ainda agora começou. Viver e sobreviver em Marte será talvez o maior desafio para os humanos. Será que é possível cultivar as terras de Marte? Para satisfazer essa dúvida, há tecnologia sobre rodas para inspecionar o planeta vermelho!

Queremos ser agricultores em Marte?

Não tenhamos ilusões, chegar a Marte vai ser um enorme desafio, e lá ficar será algo que só corre bem nos filmes e séries de ficção científica. No entanto, a esperança é a última a morrer e há já quem esteja a preparar o dia seguinte. É impossível levar tudo o que se precisa para sobreviver, é imperativo "viver da terra" e produzir o máximo possível localmente.

Assim, foi desenvolvido um novo rover chamado AgroMars. Esta máquina será equipada com uma série de experiências relacionadas com a agricultura para estudar a composição do solo e avaliar a sua aptidão para o cultivo de alimentos.

O cultivo de alimentos em Marte coloca uma série de desafios, principalmente devido às duras condições ambientais. A baixa pressão atmosférica, as temperaturas extremas e os elevados níveis de radiação são alguns dos factores mais importantes.

Para tentar resolver estes problemas, foram desenvolvidas novas técnicas nos domínios da hidroponia e da aeroponia. A chave para estas novas técnicas envolve a utilização de soluções ricas em nutrientes em vez de solos.

AgroMars: tecnologia terráquea em solo marciano

São construídas estruturas especiais análogas às estufas na Terra, com iluminação artificial e controlo da temperatura e da humidade. A engenharia genética também tem desempenhado um papel importante no desenvolvimento de plantas mais resistentes e capazes de sobreviver em ambientes marcianos adversos.

À medida que continuamos a explorar o Sistema Solar e, em particular, Marte, vamos ter de encontrar formas de cultivar alimentos em ambientes alienígenas.

Entra em cena o AgroMars. Esta é missão espacial que leva um rover, a Marte para caçar e explorar a possibilidade de estabelecer agricultura em Marte! O rover será lançado com capacidades semelhantes às do Perseverance ou do Curiosity.

O equipamento será lançado a Marte por um veículo de lançamento Falcon 9 operado pela SpaceX, mas ainda faltam alguns anos. A fase de desenvolvimento ainda não começou.

Num artigo do autor principal, M. Duarte dos Santos, a missão foi moldada, mas a realidade ainda está um pouco longe.

À chegada, a AgroMars utilizará um espetrómetro de raios-x e infravermelhos, câmaras de alta resolução, sensores de pH, espetrómetros de massa e ferramentas de perfuração para recolher e analisar amostras de solo. As amostras serão avaliadas quanto à composição mineralógica, textura do solo, pH do solo, presença de compostos orgânicos e capacidade de retenção de água.

Para poder avaliar o solo marciano, o rover deve possuir capacidades avançadas de recolha e análise de amostras de solo, mais do que anteriormente. Os dados serão depois enviados para laboratórios na Terra e cabe-lhes a responsabilidade de interpretar a informação.

A multiplicidade de grupos envolvidos é uma excelente recordação de como a ciência transcende as fronteiras geográficas. Trabalhar em conjunto produzirá resultados muito melhores e ajudará a avançar o nosso conhecimento da astrobiologia e da agricultura em Marte.

Uma investigação que ronda os 3 mil milhões de dólares

O custo total da missão está estimado em cerca de 2,7 mil milhões de dólares, o que inclui 2,2 mil milhões de dólares para o desenvolvimento e lançamento do rover e 500 milhões de dólares para a sua exploração durante toda a missão.

Ainda não se sabe se a missão arrancará, mas se quisermos explorar e até estabelecer uma base permanente em Marte, teremos de compreender melhor o ambiente para alimentar e sustentar os futuros exploradores.