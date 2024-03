Microsoft traz para o Windows 11 uma forma útil de partilhar de ficheiros e links

A Microsoft tem dado ao Windows 11 muitas ferramentas novas e que mudam de forma clara o que este oferece. São muitas vezes novidades simples, mas que têm um peso grande. Isso acontece agora, com uma nova forma de partilhar de ficheiros e links, usando para isso os conhecidos códigos QR.

A mais recente build de testes do Windows 11 traz uma novidade. A Microsoft quer facilitar a partilha de conteúdos entre jogadores e assim trouxe uma melhoria óbvia e que todos não querer usar. Falamos da utilização de códigos QR para esse fim.

Os utilizadores agora poderão gerar códigos QR para URLs e links de arquivos na cloud através da janela de partilha do Windows para partilhar páginas da web e arquivos nos seus dispositivos. Para experimentar isso no Microsoft Edge, basta clicar no botão de partilha na barra de ferramentas do Edge e escolher “Opções de partilha do Windows”.