Ninguém gostava dos quadrados, mas a Apple obrigou-os a gostar

Com a rápida evolução da tecnologia "vestível", ou, como dizem os ingleses, wearable, os smartwatches destacaram-se como um foco de inovação, prática e elegância. Contudo, a sua trajetória desde a ideia até à sua influência global foi marcada pelo ceticismo e pela inquirição. O Apple Watch é "quadrado"... que horror! A concorrência dizia que era feio... e, na verdade, o redondo é bem bonito!

Apple Watch é feio... mas bonito!

Se se pede a alguém para desenhar um relógio normal e corrente, é provável que não o desenhem com uma forma quadrada. Ora, apenas este formato menos convencional foi o que mais projetou a Apple quando esta lançou pela primeira vez a Apple watch. Não queria ser um relógio igual a todos os outros, de modo que adotou um formato "diferente" – quadrado.

O desenho seria coerente, uma vez que o relógio inteligente pretendia ser uma extensão do smartphone, mostrando bastante informação. Um ecrã redondo limitava as opções, assim que a Apple optou por um caminho menos transitado e elegeu este formato.

Os fabricantes que apostaram em relógios inteligentes, com Wear OS como protagonista, especialmente após a fusão com a Tizen, deram destaque ao design circular.

Isso limitava efetivamente as opções na hora de mostrar a informação na tela, contudo permitia manter o formato tradicional que, além do mais, ajudava a outra coisa: as esferas para personalizar relógios davam mais jogo, porque entre outras coisas, os desenhadores destas pequenas capas copiavam a pouco e pouco relógios já existentes, além de se inspirarem neles para outras criações.

No entanto, o tempo foi fazendo com que mais fabricantes acabassem por apostar no formato quadrado. Surpreendentemente, existe uma estratégia curiosa por detrás: se um relógio tem forma quadrada, mas não é um Apple Watch, é bastante provável que seja um modelo mais acessível.

Afinal, quem quer relógios quadrados?

É como se em relógios inteligentes Wear OS, o formato circular reserva-se para dispositivos mais ambiciosos de forma implícita. Temos muitos exemplos: o Samsung Galaxy Watch 6 Classic é circular, tal como o Google Pixel Watch 2, o Huawei Watch 4 Pro, o recém-apresentado Honor Watch GS 4, o Polar Vantage V3, o Amazfit Balance ou o Xiaomi Watch 2 Pro.

Agora, também já começamos a ver mais... quadrados. Por exemplo, a Realme apostou pelo formato quadrado nos seus relógios inteligentes, mas todos eles são especialmente acessíveis, e isso incluí o seu Realme Watch 2 Pro e o Realme Watch 3: ambos custam menos de 100 euros.

Calma, há mais, bastantes mais. Por exemplo, as pulseiras desportivas... mais ambiciosas, também já se enquadram com o design dos relógios inteligentes quadrados. Um exemplo é a Amazfit Active, as Fitbit Sense 2 (que ronda os 300 euros, um dos que compete com o Apple Watch também em formato), a Fitbit Charge 6, a Huawei Watch Fit 2, a Oppo Band 2 o a Xiaomi Smart Band 8 Pro.

Também adotam esse formato quadrado “proibido” os modelos mais sofisticados e mais acessíveis dos produtores que apostam neste mercado. Os Xiaomi Redmi Watch 4, Honor Watch 4, CMF Watch Pro e/ou Xiaomi Watch S3 são bons exemplos, mas se optarmos, por exemplo, mais sofisticados, a norma invisível é que tenham formato circular.

O futuro, sempre continuará quadrado ou vai arredondar?

As tendências parecem claras, mas existem potenciais ventos de mudança. Tal não aconteceria à Apple, apesar de que em agosto de 2023 começavam a surgir rumores de mudanças radicais no Apple Watch X, um modelo que poderia chegar em 2025 e que aderia um formato mais magro, mas não circular.

O que sim poderia chegar num futuro próximo é um desenho para um futuro Samsung Galaxy Watch. Segundo é indicado no website SamMobile, a Samsung recuperaria um formato quadrado que já utilizou nos Gear, Gear 2 e Gear Live. Se a previsão se concretizar, estaríamos perante um concorrente especialmente interessante em formato e prestações para o Apple Watch, todavia podemos, também, estar perante um rumor que poderia estagnar-se.

Seja como for, parece que o mercado dos relógios inteligentes tem, de momento, bastante claro as ideias: a ideia da Apple foi copiada por outros fabricantes, mas não o fizeram para querer diferenciá-los como modelos mais sofisticados, mas curiosamente (e quase sempre) para o contrário. Uma jogada curiosa, desde logo.