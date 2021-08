A Samsung e a Google juntaram-se para reinventar o smartwatch. O Wear OS, que há muito pedia uma renovação, fundiu-se assim com o Tizen da Samsung e o resultado começa a dar agora os seus primeiros frutos. A Samsung acaba então de anunciar os primeiros smartwatches com sistema operativo Wear OS.

Venha conhecer os Galaxy Watch4 e Galaxy Watch4 Classic.

Temos assistido a um crescimento incrível da gama Galaxy Watch à medida que os consumidores têm descoberto os benefícios para a saúde e a conveniência dos wearables. Compreendemos que o caminho para a saúde é diferente para todos, por isso construímos um conjunto robusto de recursos de saúde e bem-estar para dar às pessoas uma compreensão mais profunda e mais útil da sua aptidão física no geral.

Estas foram as palavras de TM Roh, presidente e chefe de negócios de comunicações móveis da Samsung Electronics. É sob estas constatações que a Samsung e outras empresas do segmento, continuam a olhar para os relógios inteligentes como uma peça fundamental para oferecer aos clientes.

Assim, a parceria com a Google no desenvolvimento do sistema operativo Wear OS ganha ainda mais sentido e, agora, forma. A Samsung acaba de anunciar os seus novos Galaxy Watch4 e o Galaxy Watch4 Classic.

Os novos Galaxy Watch4 e o Galaxy Watch4 Classic com Wear OS

Os mais recentes smartwatches Galaxy Watch4 e o Galaxy Watch4 Classic diferem entre si, essencialmente, no design e materiais de construção. Uma vez que têm tamanhos diferentes terão também capacidades de bateria ajustadas. No entanto, o sistema de sensores, processador, sistema operativo e memória são especificações comuns.

Assim, a série Galaxy Watch4 vem equipada com um processador Exynos W920 Dual Core 1.18GHz (Processador 5nm) e têm 1,5 GB RAM + 16 GB armazenamento interno. O sistema operativo, tal como já foi indicado é o Wear OS Powered by Samsung com interface de utilizador One UI Watch 3, tendo assim acesso às apps Android dedicadas ao sistema.

Relativamente aos sensores o grande destaque vai para o Samsung BioActive Sensor que apresenta um design mais pequeno e compacto que não diminui a precisão de medição. Este novo sensor 3-em-1 utiliza um único chip para executar com precisão três poderosos sensores de saúde - Optical Heart Rate, Electrical Heart e Bioelectrical Impedance Analysis – para que os utilizadores possam monitorizar a sua tensão arterial, detetar um batimento cardíaco irregular AFib, medir o seu nível de oxigénio no sangue, e, pela primeira vez, calcular a sua composição corporal.

A nova ferramenta de medição da Composição Corporal dá aos utilizadores uma compreensão mais profunda da sua saúde e aptidão geral, com medições-chave como massa muscular esquelética, taxa metabólica basal, água corporal e percentagem de gordura corporal. Assim, passa a ser possível verificar facilmente a composição corporal a partir do pulso com apenas dois dedos e em qualquer lugar. Em cerca de 15 segundos, o sensor do seu relógio irá captar 2.400 dados.

Adicionalmente, inclui os sensores acelerómetro, barómetro, giroscópio, geomagnético e de luminosidade. Tem ainda ligação à rede LTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4 + 5GHz, NFC, e sistema de geolocalização (GPS/Glonass/Beidou/Galileo).

O que os distingue

O modelo Galaxy Watch4 e a versão Classic distinguem-se desde logo na imagem. O primeiro apresenta o ecrã plano e o segundo já inclui a coroa rotativa conhecida dos modelos Galaxy Watch. Além disso, os tamanhos são diferentes e os materiais de construção também.

O Galaxy Watch4 tem um mostrador em alumínio de 40 e 44mm, já o Galaxy Watch4 Classic é em aço inoxidável e tem duas opções, uma de 46 mm e 42mm. Os modelos de 44mm e 46mm têm bateria de 361mAh e os de 40mm e 42mm uma bateria de 247mAh. Ambos contam com carregamento rápido sem fios WPC-based.

Preço e disponibilidade

O Galaxy Watch4 e o Galaxy Watch4 Classic estão disponíveis para pré-compra em mercados selecionados a partir de 11 de agosto, e disponíveis nas lojas a partir de 27 de agosto.

O Galaxy Watch4 estará disponível em 40mm e 44mm, a partir de 269,99 € para versões Bluetooth e 319,99 € para modelos LTE. No lançamento, a variante de 40mm estará disponível em preto, prateado e rosa dourado, enquanto a variante de 44mm será oferecida em preto, prateado e num tom verde sofisticado.

Para os que procuram um design premium, o Galaxy Watch4 Classic começará por estar disponível por 369 € para versões Bluetooth e 419,99 € para modelos LTE, e estará disponível nas variantes de 42 mm e 46 mm em preto e prateado.