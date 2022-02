Análise: smartwatch Fitbit Sense, uma opção ainda a considerar?

O Fitbit Sense foi lançado no final de setembro de 2020 como o produto mais avançado da marca. Este smartwatch foi dos primeiros a receber a aprovação da FDA para a sua função de eletrocardiograma. Estamos a falar de um relógio inteligente que o ajuda a sintonizar o seu corpo com ferramentas de gestão de stress, saúde cardíaca, SpO2, temperatura da pele e muito mais.

Depois de bastante tempo com o Fitbit Sense em mãos, fizemos uma análise detalhada onde mostramos que ainda poderá ser uma boa opção no segmento dos smartwatches.

Fitbit

A Fitbit é uma empresa americana de eletrónica de consumo e fitness com sede em São Francisco, Califórnia. A sua gama de produção inclui controladores de atividade, relógios inteligentes, dispositivos de tecnologia sem fios que medem dados como o número de quilómetros percorridos, frequência cardíaca, qualidade do sono, degraus subidos, e outras métricas pessoais envolvidas no fitness.

Antes de outubro de 2007, a empresa era nomeada de Healthy Metrics Research. Embora estes dispositivos pareçam aumentar as atividades físicas, há poucas provas de que melhorem os resultados de saúde. Em 2019, a Google anunciou a sua intenção de comprar a Fitbit por 2,1 mil milhões de dólares. A transação foi concluída em Janeiro de 2021, na sequência de aprovações regulamentares nos Estados Unidos e na Europa.

Características do Fitbit Sense

Este smartwatch tem como principal função o controlo do estado do nosso corpo. Contudo, vai muito além disso. Tem funcionalidades como assistência de voz (para chamadas, por exemplo), notificações, controlo de música, app para encontrar o telemóvel, entre imensas outras.

O Fitbit Sense transmite um conforto notável, não só pela forma como foi estruturado, mas também devido à fácil manipulação do tamanho da bracelete. Estão disponíveis mais braceletes e de cores diferentes no site da marca.

No Fitbit anterior, a bracelete tinha um mecanismo de fivela clássico, semelhante à dos relógios convencionais, mas desta vez a Fitbit optou por um sistema mais semelhante ao das braceletes do Apple Watch. O fecho é robusto, firme, não abre com movimentos bruscos e a experiência é muito positiva.

Especificações - Fitbit Sense Versão Bluetooth: 5

5 Tamanho do ecrã: 1.58"

1.58" Classificação de profundidade à prova d'água: 50m

50m Peso: 48.2 g

48.2 g Altura: 40.4mm

40.4mm Largura: 40.4mm

40.4mm Número de microfones: 1

1 Duração da bateria: 6 dias



6 dias Ecrã resistente a danos: Sim

Sim Resistente ao suor: Sim

Sim Sensores: giroscópio, sensor HR, ECG, EDA, oxigénio sanguíneo, luz, GPS, altímetro, temperatura da pele

giroscópio, sensor HR, ECG, EDA, oxigénio sanguíneo, luz, GPS, altímetro, temperatura da pele Compatibilidade: iOS 12.2 ou superior, Android 7.0 ou superior

Mas para além das especificações, uma das grandes mudanças está na conceção do próprio ecrã, que finalmente já não é quadrado. O Fitbit arredondou os cantos do ecrã, tirando (um pouco) mais vantagem das bordas laterais e proporcionando uma estética muito mais premium. O relógio é um pouco mais circular do que o Fitbit Versa 2 e o ecrã combina perfeitamente com este design renovado.

Na caixa do Fitbit Sense

A caixa inclui o Fitbit Sense, duas braceletes clássicas retiráveis (uma pequena e uma grande), carregador, livro de apoio para começar a usar e ainda livro com todas as informações do produto.

Botão sensível à pressão

O relógio mantém a essência do desenho dos modelos anteriores, mas tem algo que até agora só vimos em algumas das pulseiras da Fitbit: um botão sensível à pressão. Todos os relógios Fitbit têm um botão físico no lado que atua como botão de Home, mas a Fitbit acabou com ele no Sense.

O desempenho deste botão integrado pode ser melhorado, especialmente quando comparado com o desempenho dos modelos anteriores. Demora algum tempo a habituar-se à posição e a deteção do toque nem sempre é totalmente exata.

Ao longo dos testes, vimos várias vezes que o botão não interpretou corretamente o toque. Não parece ser um problema de hardware, mas sim um problema de software, por isso parece viável resolver este problema com atualizações.

Interface: uma grande melhoria

Falemos então de desempenho. A Fitbit não revelou o modelo de processador, RAM e memória interna que o seu dispositivo tem, embora também seja verdade que o Sense não aspira a competir no poder contra outros relógios de alta gama como o Apple Watch Series 6 ou o Galaxy Watch 3. O Fitbit Sense é um relógio desportivo e o seu principal apelo reside nos seus sensores e características.

Dito isto, a Fitbit renovou a interface do relógio para o tornar mais completo. Embora o menu de aplicações permaneça o mesmo e continuemos a aceder ao mesmo deslizando para a esquerda, tudo o resto foi remodelado:

Arrastar para baixo: temos acesso às notificações pendentes.

Arrastar para a direita: aceder ao painel de ajustes rápidos e à percentagem de bateria, que costumava estar acima da zona de notificações.

Arrastar para a esquerda: acedemos às aplicações.

Arrastar para cima: temos acesso aos dados físicos do dia atual.

Carregador e Sensores do Fitbit Sense

Na área inferior temos o sensor do ritmo cardíaco com os seus dois LEDs verdes e o sensor SpO2, também conhecido como oxímetro de pulso, com o seu LED vermelho e infravermelho. O primeiro mede o nosso ritmo cardíaco e o segundo é responsável por medir a saturação de oxigénio no sangue.

Também encontramos os quatro pinos de carregamento. A Fitbit o seu carregador de clips e optou por um tipo de base de carregamento que funciona melhor e é mais versátil.

O carregador é o mesmo que o Fitbit Versa 3, por isso se tiver um Fitbit Versa 3 em casa pode usar o seu carregador para carregar o Sense. É também um pouco menor e mais elegante. Se tiver um dispositivo anterior ao Fitbit Sense/Versa 3, infelizmente não poderá usar esse carregador mais antigo.

Sensor EDA

Vamos agora rever o que tem para oferecer em termos de sensores e começar com o sensor EDA, ou seja, o sensor de atividade eletrodérmica. Este sensor mede pequenas alterações elétricas na pele, uma métrica que a Fitbit diz poder ser utilizada para compreender a resposta do nosso corpo ao stress. Para fazer um teste, basta abrir a aplicação e colocar a palma da mão sobre o relógio, certificando-se que toca na armação de metal.

Uma vez feito o teste, o relógio deixa-nos marcar o quão stressados nos sentimos (com emojis) e convida-nos mesmo a fazer uma sessão de respiração ou de atenção. Todos os utilizadores que não tenham utilizado o Fitbit Premium poderão aceder à experiência, e aqueles que já pagaram por ele terão acesso à informação a partir do momento zero.

Dito isto, vamos quebrar um pouco a métrica do sensor EDA. A gestão do stress tem em conta três fatores que, por sua vez, se baseiam em aspetos diferentes:

Capacidade de resposta : utiliza a variabilidade da frequência cardíaca (HRV), a frequência cardíaca em repouso (RHR), a frequência cardíaca durante o sono acima da RHR, e a atividade eletrodérmica da pele. Quanto mais alto, assume-se que o nosso corpo mostrou sinais de menor atividade do sistema nervoso autonómico nos últimos dias, logo quanto mais alto, melhor.

: utiliza a variabilidade da frequência cardíaca (HRV), a frequência cardíaca em repouso (RHR), a frequência cardíaca durante o sono acima da RHR, e a atividade eletrodérmica da pele. Quanto mais alto, assume-se que o nosso corpo mostrou sinais de menor atividade do sistema nervoso autonómico nos últimos dias, logo quanto mais alto, melhor. Esforço : utiliza os passos diários, a atividade semanal e a pontuação de fadiga física. Um número mais elevado significa que estamos a equilibrar bem os benefícios do exercício com o desgaste de curto prazo. Por outras palavras, estamos a exercer e a descansar tanto quanto é necessário.

: utiliza os passos diários, a atividade semanal e a pontuação de fadiga física. Um número mais elevado significa que estamos a equilibrar bem os benefícios do exercício com o desgaste de curto prazo. Por outras palavras, estamos a exercer e a descansar tanto quanto é necessário. Padrões de sono: usar o sono retardado ao longo do tempo, agitação ou outros padrões perturbadores na noite anterior, sono REM e sono profundo na noite anterior. Quanto mais alto for, melhor é o nosso sono e, portanto, melhor é o nosso nível de stress.

Sensor de temperatura da pele: novidade no Fitbit Sense

Outro novo sensor é um sensor de temperatura da pele, que mede as variações da temperatura durante a noite. A Fitbit diz que a temperatura da pele varia de noite para noite e pode ser devido à temperatura ambiente, roupa da cama, ritmo circadiano, ciclo menstrual ou o início da febre.

O que vemos na aplicação é que a nossa temperatura no dia anterior, à noite, foi XºC mais alta ou mais baixa do que a nossa temperatura média. Como é que isso nos afeta? Não é claro. É uma métrica que, ao contrário dos minutos de sono ou de zona ativa, não acrescenta muito à nossa vida diária.

Sensor de SpO2

É uma pena que tendo este sensor no relógio não possamos fazer um teste a qualquer altura. De facto, só funciona à noite e para ativar a monitorização do nível de oxigénio no sangue temos de usar uma "watchface" específica.

Para verificar os dados é necessário utilizar a face de relógio específica ou fazê-lo a partir da aplicação, na secção de métricas de saúde.

Aplicação Fitbit

A aplicação Fitbit é, muito resumidamente, o cérebro do relógio. Esta é responsável por mantê-lo atualizado e guardar todos os dados do seu dia-a-dia. É aconselhado que, sempre que for retirado, seja sincronizado com a app para que todos estes dados fiquem guardados.

É ainda através desta "aplicação mãe" que são escolhidas as aplicações que queremos que estejam no relógio. Para isto, a aplicação Fitbit tem uma loja incorporada com apps. Como se não bastasse ainda contém avaliações, desafios, vídeos para relaxar, vídeos de receitas, sistema de mensagens, opção de criar família, grupos, e ainda uma opção de conta premium que lhe dá várias funcionalidades extra.

Ao abrir a app pela primeira vez, terá de criar uma conta e inserir uma série de dados - o dispositivo que pretende configurar, nome completo, e-mail, senha, aniversário, altura, peso, configuração de Wi-Fi, entre outras.

Boas práticas e cuidados ao usar o Fitbit Sense

Seguidamente, ser-lhe-ão mostradas boas práticas do uso do Sense - como encaixar as braceletes, como ajustá-lo ao pulso, como ter acesso às suas funcionalidades nele presentes e ainda dicas de uso e cuidados.

Esta aplicação inclui também uma versão premium da qual pode usufruir gratuitamente durante 6 meses. Esta versão dá-lhe acesso a inúmeras funcionalidades representadas abaixo.

Algumas aplicações do Fitbit Sense

As funcionalidades que serão seguidamente referidas estão incutidas no relógio e poderá guardar e ter acesso a todos os dados das mesmas na aplicação. Todas elas usam sensores específicos, sensores estes referidos mais acima.

Exercício

Esta funcionalidade é, seguramente, das mais utilizadas. Aqui pode escolher o tipo de exercício que vai fazer como corrida, caminhada, ciclismo, circuito, escadas, kickboxing, natação, pesos, golf, pilates, spinning, ténis, yoga, entre outras.

Ao iniciar algum destes treinos poderá ainda editar o que quer que apareça, ou não, no ecrã do seu Sense. Por exemplo, se selecionar corrida terá acesso aos quilómetros percorridos, calorias queimadas, tipo de objetivo ou outra funcionalidade a que queira ter fácil acesso.

Na aplicação tem acesso detalhado ao seu tipo de exercício físico. Nas imagens abaixo apresentadas consegue ver que tudo fica guardado desde o tempo de treino até ao número de passos dados. Sem dúvida uma funcionalidade muito completa.

Alarme

Se é uma pessoa que tem um sono muito pesado ou está sempre a perder-se com as horas, saiba que o Sense tem uma aplicação de Alarme que lhe permite definir até 8 alarmes de uma vez.

Pode ainda escolher a opção de Smart Wake. Esta opção fará com que o alarme decida o melhor horário para acordar.

Cronómetro

Ao fazer exercício físico, é normal gostarmos de regular o tempo de cada série. O Sense tem uma aplicação de cronómetro que é super fácil de usar. Funciona como um cronómetro normal e permite registar os tempos quando assim o quiser fazer.

Localização do Telemóvel

Para os mais distraídos, perder o telemóvel é algo comum. Com o FitBit Sense basta um clique para que o seu telemóvel comece a tocar e fique fácil localizá-lo. É de salientar que esta funcionalidade não é a mais adequada para se perder o telemóvel num sítio muito afastado da sua localização atual.

Outras

Este smartwatch permite ainda ter aplicações desde jogos, mapas, ligação ao spotify, uber, aplicação de Covid-19, treinos específicos, Home Connect, jornais, entre bastantes outras.

Em resumo...

Apesar do botão Home por vezes não corresponder às necessidades, o FitBit conta com imensos aspetos positivos, destacando, sem dúvida, os sensores. Se pretende um relógio que o ajude a controlar um pouco mais a sua saúde, está perante um dos ideais, mesmo não sendo um modelo tão recente quanto outras máquinas atualmente disponíveis no mercado.

O Fitbit Sense está disponível por 300 € na loja oficial da marca, mas pode ser encontrado por preços a rondar os 250 €.

Fitbit Sense

Leia também...