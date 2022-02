Análise: a poderosa UPS CP900EPFCLCD da CyberPower

Para os mais cuidadosos, uma UPS é um must-have para proteção de hardware como computadores, centro de dados, equipamento de telecomunicações ou outro equipamento elétrico, onde uma interrupção inesperada da energia pode causar danos e perda de dados. Portanto, caso o foco seja pura qualidade e minimização dos gastos de energia, pondere conhecer a UPS CP900EPFCLCD da CyberPower.

Esta UPS protege sistemas informáticos, servidores e hardware de rede de média a alta gama que utilizam fontes de alimentação convencionais.

Para os mais distraídos, uma UPS é um aparelho que fornece energia de emergência quando a sua rede elétrica falha. Uma UPS difere de um gerador de reserva, na medida em que fornece proteção quase instantânea contra interrupções ao fornecer energia armazenada em baterias.

UPS CP900EPFCLCD

A UPS CP900EPFCLCD, da linha que contém também a CP1300EPFCLCD e a CP1500EPFCLCD, fornece regulação automática da tensão para manter os níveis de tensão seguros para o equipamento ligado a esta máquina. Além disso, protege contra sobretensões/picos e outras irregularidades de energia.

Tem acesso à informação das condições da energia, das baterias, e a inúmeras configurações avançadas.

A UPS CP900EPFCLCD da CyberPower (que tem como distribuidora a Limifield) conta com a Topologia UPS Line-interactive - o conversor de energia da bateria para a alimentação CA está sempre conectado à saída do sistema UPS. Ao acionar o inversor em momentos onde a alimentação CA de entrada é normal, a bateria carrega. Quando a alimentação de entrada falha, o fluxo de energia é provido pela bateria até à saída do sistema UPS.

Esta UPS tem também a tecnologia de poupança de energia GreenPower UPS Bypass, e compatibilidade ativa com PFC - é composto por um regulador de comutação que funciona com uma elevada frequência, sendo capaz de gerar um fator potência teórico superior a 0,95.

Funcionalidades principais

Esta UPS, disponível em preto e com formato de torre, conta com diversas funcionalidades - entre elas: Tecnologia de energia económica, Saída PURA de onda sinusoidal, Regulação automática de tensão (AVR), Proteção contra picos, Telefone/Fax/Modem/DSL/Proteção de rede, Display do estado do LCD, Software de gestão PowerPanel.

UPS CP900EPFCLCD - Especificações

De entrada Tensão nominal de entrada: 230 Vac

Faixa de tensão de entrada: 170 ~ 270 Vac

Frequência de entrada: 50 ± 3 / 60 ± 3 Hz

Deteção de frequência de entrada: Auto deteção

Corrente de entrada avaliada: 10 A

Tipo de conector de entrada: Schuko

De saída Capacidade: 900 VA

Potência: 540 W

Tipo de onda: Pura

Sobretensão da Bateria: 230 ± 10% Vac

Frequência da Bateria: 50 ± 1% / 60 ± 1%/ Hz

Regulação automática de tensão (AVR): Impulso único

Proteção de sobrecarga: Limitação de corrente interna, disjuntor

Nº de saídas: 6

Tipo de saídas: Schuko

Tomadas – Bateria e proteção contra picos: 6

Tempo típico de transferência: 4 ms

Da gestão e comunicações Painel LCD: Sim

Visor de informações do LCD: Estado da energia, Estado da bateria, Estado da carga, Outras informações

Configuração e Controle do LCD: Configuração do Modo, Configuração do Alarme, Entrada e Saída, Configuração da Bateria, Falha e Aviso

Indicadores LED: Ligação

HID compatível Porta USB (s): 1

Alarmes sonoros: Modo Bateria, Bateria Baixa, Sobrecarga, Falha UPS

Software para gerir energia: PowerPanel Personal Edition

Especificações gerais Formato da UPS: Torre

Construção de gabinetes: Plástico

Cor: Preto

Dimensões: 100 x 230 x 275 cm

Temperatura de operação: 0 ~ 40 ºC

Humidade relativa de operação (sem condensação): 0 ~ 90 %

Elevação operacional: 0-3,000 metros

Temperatura de armazenamento: – 15 ~ 45 ºC

Humidade relativa do armazenamento (sem condensação): 0 ~ 95 %

Dissipação térmica online: 31 (BTU/hr)

A bateria desta poderosa UPS

Esta UPS da CyberPower tem uma autonomia a meia carga de cerca de 7 minutos. Contudo, a autonomia em carga completa desce significativamente para cerca de 1 minuto.

Esta máquina detém um tempo típico de recarga de aproximadamente 8 horas e é substituível pelo utilizador, algo que faz dela uma UPS dinâmica e que não trará muitas complicações. A bateria é de Chumbo-ácido selado e o pacote de Bateria de substituição é o RBP0007.

A CP900EPFCLCD é sem dúvida uma boa aposta!

O ponto mais forte da UPS CP900EPFCLCD da CyberPower, além dos sinais sonoros como forma de aviso, é o display - pois permite ter uma noção claríssima do que está a acontecer na máquina - como o tipo de operação, estado da bateria, avarias e muitas outras informações. Um dos pontos fortes é também o facto de poder ligar e usar 6 tomadas em simultâneo.

Com esta UPS consegue juntar o melhor de dois mundos - precaução contra quedas de energia inesperadas e segurança ao mais alto nível.

UPS CP900EPFCLCD