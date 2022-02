Nvidia apresentou a gráfica GeForce RTX 3090 Ti em janeiro… mas nunca mais falou dela

A Nvidia é a grande líder no segmento das placas gráficas e conta no seu catálogo com poderosos modelos que cativam os gamers e os mineradores de criptomoedas.

No início do mês de janeiro deste ano, durante o evento CES 2022, a empresa norte-americana apresentou ao mundo a sua mais potente GPU, a GeForce RTX 3090 Ti, considerada como um verdadeiro monstro gráfico. Contudo, mais de um mês depois dessa apresentação, a Nvidia não voltou a falar do equipamento e recusa-se mesmo a dizer o motivo.

Onde está a gráfica Nvidia GeForce RTX 3090 Ti?

A Nvidia surpreendeu tudo e todos ao mostrar a sua nova placa gráfica GeForce RTX 3090 TI, que será então o modelo topo de gama da linhas RTX 30. E tudo levava a crer que este poderoso equipamento seria lançado em breve. Mas um mês após o anúncio, nada mais se ouviu falar da GPU.

Esperava-se que, por esta altura, já se soubesse mais informações acerca da data de lançamento e o preço recomendado. Mas nem uma palavra sobre isso ou outra coisa qualquer relacionada com a RTX 3090 Ti houve por parte da Nvidia. Mais estranho ainda é o facto de que a fabricante se recusa a comentar o assunto. Ao site The Verge, o porta-voz da marca, Jen Andersson, referiu que:

Atualmente, não temos mais informações para partilhar sobre a RTX 3090 Ti, mas entraremos em contato assim que tivermos.

Dias após o anúncio, alguns meios de comunicação do segmento tecnológico indicavam que a Nvidia teria suspendido a produção da GPU topo de gama. De acordo com os dados revelados, era intenção da fabricante lançar o modelo a 27 de janeiro, mas o processo foi atrasado devido a problemas na BIOS ou no hardware. Mas agora intensificam-se as questões sobre o paradeiro da RTX 3090 Ti.

Segundo os detalhes, a gráfica terá um clock base de 1560 MHz e boost de 1860 MHz, sendo estes valores, respetivamente, 12% e 10% superiores ao modelo não Ti. Estima-se que a placa tenha até 40 TFLOPs de potência e ainda 78 RT Teraflops e 320 Tensor Teraflops. Contará com um design de slot triplo e um único conector de alimentação de 16 pinos capaz de oferecer até 450W de potência energética.

A placa trará a GPU GA102 com 10752 núcleos CUDA e a empresa integrou ainda 24 GB de memória GDDR6X mais rápida com um clock de 21 Gpbs. Quanto ao preço, algumas fontes apontam para valores entre 1.500 e 2.000 dólares.