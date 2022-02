Redmi K50 Gaming Edition traz bateria que carrega em apenas 17 minutos

Os smartphones da atualidade estão cada vez mais poderosos e com funcionalidades que há apenas alguns anos acharíamos impossíveis. Mas uma das características que os consumidores mais procuram é, sem dúvida, uma boa autonomia no que toca à bateria. Paralelamente a isso é muito importante que os equipamentos recarreguem a energia com alguma rapidez, dada a vida agitada que atualmente a maioria das pessoas têm.

Neste sentido, de acordo com as últimas informações divulgadas, o Redmi K50 Gaming Edition consegue recarregar totalmente a sua bateria em apenas 17 minutos.

Redmi K50 Gaming Edition carrega a bateria em 17 minutos

O Redmi K50 Gaming Edition é o novo smartphone para jogos da Xiaomi. Conta com um poderoso ecrã com uma taxa de atualização de 480 Hz e sistema a vapor para o arrefecimento.

Mas um dos grandes pontos fortes deste telefone é a rapidez com que carrega a sua bateria. Segundo os detalhes, o Redmi K50 Gaming Edition traz consigo um carregador capaz de carregar a bateria em apenas 17 minutos. A garantia foi deixada por Lu Weibung, diretor geral da Redmi, através de uma publicação na sua conta oficial da rede social chinesa Weibo.

Para já o equipamento ainda não foi lançado e espera-se que seja apresentado oficialmente nesta quarta-feira (16) na China. No entanto, a marca chinesa já revelou alguns detalhes, sendo que se destaca o carregador de 120 W.

A promessa da empresa é que o smartphone consiga então recarregar a sua bateria de 4.700 mAh somente em 17 minutos. Para além disso, a marca garante que este é o telefone com processador da linha Snapdragon 8 que oferece o carregamento mais rápido de sempre.

Tal é possível através de uma bateria do tipo MTW que conta com uma menor resistência interna e gera menos calor durante o carregamento, para além das células de alta velocidade garantirem e melhorarem a eficiência do processo.

O Redmi K50 Gaming Edition traz ainda um cabo USB-C com conector em 'L', ideal para que os jogadores não tenham que parar de jogar enquanto a bateria recarrega.

Para já, o telefone será apresentado ao mercado chinês, mas poderá ter outro nome para o mercado global.