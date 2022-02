Bitwarden: Saiba como usar este gestor de passwords

Gerir passwords não é propriamente uma tarefa fácil. É verdade que gerir uma única password será simples, mas obviamente devemos usar sempre passwords diferentes para diferentes serviços. Nesses casos, um bom gestor de passwords pode ajudar-nos nessa tarefa (apesar que, o único local seguro para guardar passwords é o nosso cérebro).

Hoje mostramos como usar o Bitwarden, um dos gestores de passwords mais populares.

Bitwarden está disponível para vários sistemas operativos

O Bitwarden é uma ferramenta bastante completa para fazer a gestão de passwords. Com este software pode guardar as suas passwords ou simplesmente "pedir" ao software para gerar e gerir as passwords. Para começar a usar o Bitwarden deve criar uma conta e definir uma Master Password, esta será a password chave de acesso a tudo.

Já dentro da ferramenta, é possível criar pastas para organizar as nossas passwords, adicionar as nossas credenciais podendo estas ser de diferentes tipos, etc,

Para criar uma password basta que carregue no sinal +, indique que tipo de password é e depois preencha, do lado direito, a informação necessária. É tão simples quanto isto!

Com a integração com o browser, o Bitwarden indica facilmente as credenciais para os serviços que se tenham armazenadas. Outra das funcionalidades desta ferramenta é o facto de ter um gerador de passwords integrado.

A ferramenta Bitwarden é gratuita e está disponível Windows, macOS e Linux, assim como integrado no browser. Está também disponível para Android e iOS. De referir ainda que a ferramenta tem suporte para scripts.

Se usar o LastPass, pode também facilmente importar as suas passwords - ver aqui. Há cerca de um ano a ferramenta ganhou um novo serviço para o envio seguro e rápido de informação. Toda a informação sensível é enviada de forma cifrada e os envios podem incluir texto simples ou anexos de ficheiros de até 100 MB - ver aqui.

Bitwarden