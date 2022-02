POCO X4 Pro chega a 28 de fevereiro, mas já são conhecidos muitos dos seus pormenores

A Xiaomi já anunciou a data de lançamento dos seus novos smartphones sob a marca POCO. Serão apresentados no dia 28 de fevereiro os modelos POCO X4 Pro 5G e POCO M4 Pro. A versão POCO X4 Pro virá dedicada às ligações 5G e já muitos dos seus pormenores foram revelados, incluindo várias imagens.

Venha saber mais pormenores antes do grande lançamento.

Os smartphones POCO X4 Pro 5G e POCO M4 Pro serão apresentados pela Xiaomi já no próximo dia 28 de fevereiro, num evento que poderá acompanhar em direto aqui no Pplware.

No entanto, para manter as tradições, dias antes do evento oficial, tendem a ser partilhadas as especificações através de populares leakers do mercado ou mesmo por fontes próximas do processo de produção.

POCO X4 Pro 5G - as especificações esperadas

O POCO X4 Pro 5G será a opção mais poderosa integrada na gama média. Em informações recentes, foi avançado que o smartphone virá equipado com um processador Snapdragon 695 5G (6 nm) e com uma GPU Adreno 619.

Outra particularidade prende-se com as câmaras. O sensor principal do módulo traseiro terá 108 MP e será auxiliado por mais duas câmaras de 8 MP e 2 MP. Já a câmara frontal será de 20 MP.

O ecrã terá tecnologia Super AMOLED e um tamanho de 6,67", com resolução de 1080 x 2400 píxeis e uma taxa de atualização de 120 Hz. A estrutura, que também já surgiu nalgumas imagens deverá garantir proteção contra poeiras e salpicos de água (certificado IP53).

A bateria é apontada como tendo uma capacidade de 5000 mAh e carregamento rápido de 67W. Terá NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e altifalantes em stereo, além do jack de 3,5 mm. O sensor de impressões digitais, ainda que não surja nas imagens, deverá ser colocado na lateral.

Ora, se estas especificações lhe estão a soar familiares, não se admire se dissermos que este smartphones deverá ser uma nova versão do Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G. Os dois modelos deverão partilhar boa parte das especificações, com imagem e marca diferentes. Resta esperar para conhecer os preços deste novo POCO.