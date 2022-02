China nega que seja seu o lixo espacial que vai colidir com a Lua

Ninguém quer ter a culpa pelo lixo que vagueia pelo espaço e que cairá em solo lunar. Depois de se ter avançado que os detritos poderiam ser de uma secção do foguetão Falcon 9, chegou-se à conclusão que afinal não poderia ser. Então, pelos cálculos, o objeto que cairá no próximo dia 4 de março na Lua seria uma secção de um foguete chinês lançado há 8 anos. Agora a China diz que não, que não tem qualquer responsabilidade nesse lixo.

A mensagem é clara, o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China afirma que os detritos de foguetões que vão ter impacto na Lua dentro de dias não têm origem na missão Chang'e-5 T1 de 2014. Então não é de ninguém?

Colisão de lixo com a Lua - A culpa morreu solteira

Na altura em que se detetou a inevitável colisão de lixo espacial com a Lua, a SpaceX esteve debaixo de fogo da comunicação social. Mais tarde, novos cálculos referiram que afinal o material que está em rota de colisão com o nosso satélite natural é de origem chinês. No entanto, a China diz que não!

De acordo com a monitorização da China, a fase superior do foguete relacionado com a missão Chang'e-5 entrou na atmosfera da Terra e ardeu completamente.

Referiu o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Wang Wenbin, no dia 21 de fevereiro.

Os dados de monitorização espacial do 18.º Esquadrão de Controlo Espacial da Força Espacial sugerem que o objeto 2014-065B - o designador internacional para a secção do foguetão em questão - entrou na atmosfera em outubro de 2015, um ano após o lançamento.

A afirmação acrescenta mais mistério a um acontecimento que tem captado a atenção generalizada desde que foi noticiado pela primeira vez que um objeto teria impacto na Lua.

O astrónomo Bill Gray relatou a 21 de janeiro que um objeto designado WE0913A estava numa trajetória que colidiria com a Lua a 4 de março. Gray associou inicialmente os destroços com o lançamento do Falcon 9 de fevereiro de 2015 do Deep Space Climate Observatory (DSCOVR).

No entanto, Gray reviu a identificação do WE0913A de 12 de fevereiro, sugerindo um melhor ajuste para ser a fase superior de uma fase de foguete Long March 3C que lançou o Chang'e-5 T1 da China em 2014, um objeto catalogado com o designador internacional 2014-065B.

De certa forma, esta continua a ser uma prova 'circunstancial'.

Escreveu Gray, acrescentando uma advertência.

NASA diz que é lixo da China

Alguns dias mais tarde, foi publicada uma declaração do Centro de Estudos de Objetos Próximos da Terra do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, que dizia que o objeto era provavelmente o impulsionador chinês Chang'e 5-T1 lançado em 2014. A análise espectral independente efetuada por estudantes da Universidade do Arizona também afirmou ter confirmado a identidade do objeto como pertencendo muito provavelmente à missão da China.

O novo desenvolvimento, se confirmado, realça os desafios da monitorização de objetos no espaço profundo. Gray observa nos seus relatórios sobre o objeto que a vigilância do lixo do espaço profundo não tem sido "a maior das preocupações", explicando que a monitorização da Força Espacial dos EUA está centrada nas órbitas inferiores.

O radar, que é habitualmente utilizado, pode rastrear objetos tão pequenos como os que têm cerca de 10 centímetros em órbitas inferiores, mas são necessários telescópios para rastrear mesmo objetos grandes quando mais longe da Terra.

O evento também sublinha a importância da sustentabilidade nas operações espaciais que avançam. Tanto os Estados Unidos como vários parceiros, além da China e Rússia, planeiam os respetivos programas Artemis e International Lunar Research Station (ILRS) para estabelecer uma presença a longo prazo na Lua.