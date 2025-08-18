PplWare Mobile

Radiação em Hiroshima e Nagasaki matou menos pessoas do que se pensava

· Ciência 13 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Mário says:
    18 de Agosto de 2025 às 10:45

    Agora imaginem a maior bomba atómica do mundo (Tsar- Rússia) que é 7.000 vezes mais potente que estás que foram usadas, nem é bom só pensar no que poderia fazer se fosse usada.

    Espero que não exista nunca mais malucos como foram os americanos a usar este tipo de bomba!

    • Zé Fonseca A. says:
      18 de Agosto de 2025 às 10:57

      essa bomba não serve para nada, não pode ser colocada em nenhum tipo de ogiva.

      ainda bem que os americanos usaram as bombas, se não tivessem usado quando usaram e se fossem usadas depois durante outro conflito qualquer quando já muitos países tinham os planos e o desenvolvimento feito o resultado teria sido muito pior.
      em traços gerais eles usaram as bombas para que nunca mais se tivesse de voltar a usar, foi uma excelente estratégia, embora não tenha sido essa a motivação deu um excelente resultado

      • PorcoDoPunjab says:
        18 de Agosto de 2025 às 11:49

        Usaram as bombas num país derrotado e em alvos civis.
        Só foi pena não estar por lá vc na altura destes acontecimentos.
        O engraçado é que no país que tinha a tecnologia e know how para fazer disto não lançaram bombas destas ( Alemanha).
        Vá-se lá saber porquê… mistérios.

      • Eu says:
        18 de Agosto de 2025 às 11:57

        Sim, caro intelectual (Zeca original, ou a cópia)
        Foi uma excelente estratégia e deu um excelente resultado, porque ela caiu bem longe do teu quintal.
        E como bom comentadeiro, é sempre bom falar do sofrimento dos outros, sentado no sofá a beber ucal.
        “Essa bomba não serve para nada”…recebeste informação do kgb, através dos vídeos do cr7?

        • Zé Fonseca A. says:
          18 de Agosto de 2025 às 12:44

          José Amadeu original 😉

          morreram 200k pessoas para pouparem a vida a dezenas de milhões que seria o que teria acontecido se tivessem sido usadas bombas nucleares nos últimos 50 anos.

          a informação da TSAR é publica, apenas serve como intimidatoria, devido ao seu tamanho e peso é impossível de colocar em qualquer ogiva, teria de ser transportada de camião e detonada, o que seria praticamente impossível ser utilizada num conflito fora da Russia

      • Mário says:
        18 de Agosto de 2025 às 12:11

        Não pode não, acreditas mesmo no pai natal… Tanto pode que já foi testada com metade da potência por meio aéreo TU-95V.

        Quanto a dizer que ainda bem que usaram bombas atómicas já nem dá para comentar mais, pois esse argumento pode ser usado por qualquer superpotência nuclear, enfim…

        • Zé Fonseca A. says:
          18 de Agosto de 2025 às 12:47

          vai estudar sobre a TSAR e diz-me que avião a consegue carregar.. metade é metade não é a TSAR

          se não tivessem usado, achas que em 80 anos que se seguiram não teriam usado e feito milhões de vitimas e com possibilidade de resposta?
          achas que haveria controlo sobre bombas atómicas e que países as poderiam deter?
          claramente vocês seriam uns péssimos lideres, não conseguem capacitar-se que para o bem maior por vezes é preciso tomarem decisões difíceis e pouco populares

  2. Zé Fonseca A. says:
    18 de Agosto de 2025 às 10:53

    não acredito muito neste estudo com base num modelo matemático, parece-me muito coxo, vale a pena recordar que as bombas de Hiroshima e Nagasaki eram bombas de fissão (A-Bomb) que são pouco potentes mas libertam uma quantidade massiva de radiação que é transportada por ventos e descarregada em chuvas.. hoje em dia todas as bombas nucleares (do ocidente pelo menos) são todas bombas de fusão (H-Bomb) o que significa que são 100+ mais potentes mas que a maioria da radiação é absorvida na explosão, sendo os efeitos de radiação contidos a uma menor área e em menor dimensão, aí sim talvez concordasse com este modelo matemático

  3. B@rão Vermelho says:
    18 de Agosto de 2025 às 11:30

    Talvez por ser mais recente mas os efeitos do agente laranja no Vietnam ainda hoje se faz sentir nos Vietnamitas, há milhares de pessoas que nasceram e nascem com deficiências e mal formações, imagino que o nuclear deve ser significativamente pior.

  4. AlexS says:
    18 de Agosto de 2025 às 12:10

    Tsutomu Yamaguchi levou com as 2 bombas. morreu em 2010 com 96 anos.

    Os EUA fabricaram 1,5 milhões de medalhas Purple Hearts(entregues a feridos e mortos em combate) mais as existentes em 1941 na 2GM . Como não invadiram o Japão ficaram com 500000, ainda as estão a entregar…

  5. Pedro António says:
    18 de Agosto de 2025 às 12:21

    Mais um estudo ou os seres estão protegidos contra a radioatividade?

