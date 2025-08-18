Radiação em Hiroshima e Nagasaki matou menos pessoas do que se pensava
Pela radiação que libertaram e até pelos testemunhos que se vão conhecendo, assume-se que os ataques atómicos a Hiroshima e Nagasaki, no Japão, resultaram em muitos casos de cancro. Um novo estudo, no entanto, contraria esta ideia.
Os números não são claros, mas estima-se que tenham morrido cerca de 140.000 pessoas em Hiroshima e 74.000 em Nagasaki até ao final de 1945, por consequência dos efeitos dos ataques atómicos, do calor e do envenenamento agudo por radiação.
Uma vez que a exposição a altos níveis de radiação aumenta o risco de cancro, muito se diz sobre os cancros que afetaram, posteriormente, os sobreviventes.
Contudo, Philip Thomas, professor de gestão de risco na Universidade de Bristol, explicou que a estimativa do seu estudo aponta para que 3100 dos 324.000 sobreviventes dos bombardeamentos atómicos morreram ou morreriam de leucemia induzida por radiação ou tumores sólidos.
Esta investigação mostra que a radiação, embora perigosa, é uma causa mais fraca de cancro do que muitas pessoas pensam.
Disse Thomas, cuja carreira anterior foi dedicada à indústria nuclear, citado pelo Financial Times.
Pessoas expostas à radiação parecem não transmitir efeitos aos filhos
O professor e investigador alargou a análise da Fundação de Pesquisa sobre os Efeitos da Radiação Japão-EUA, cujo Estudo sobre a Expectativa de Vida se concentrou numa amostra de 87.000 sobreviventes hibakusha (termo usado para referir as vítimas dos ataques das bombas atómica, no Japão) desde 1950.
Ao incluir dados adicionais sobre saúde e demografia, a sua análise abrangeu um total estimado de 324.000 pessoas nas duas cidades que sobreviveram aos efeitos imediatos das bombas.
O estudo utilizou uma variedade de técnicas matemáticas e estatísticas para extrapolar a mortalidade por cancro desde o final da década de 1940 até 2055, quando o sobrevivente mais jovem possível teria 110 anos.
Teoricamente, o risco de leucemia induzida por radiação começa a aumentar dois ou três anos após a exposição e atinge o pico após cerca de 10 anos. Por sua vez, alguns tumores sólidos podem levar mais de 50 anos para se desenvolver.
Mesmo os sobreviventes que receberam doses massivas de radiação viveram vidas notavelmente longas.
Esclareceu Thomas, acrescentando que mesmo aqueles que absorveram 2,25 gray - mais de três vezes o nível que causa doença por radiação - morreram com uma idade média de mais de 78 anos.
Para Amy Berrington, professora de epidemiologia do cancro no Instituto de Investigação do Cancro de Londres, "os receios sobre os riscos da radiação ionizante podem ser ampliados por alguns e minimizados por outros". Afinal, trata-se de "uma questão muito complexa".
Contudo, conforme explicou, "as conclusões gerais de Thomas são amplamente consistentes com investigações anteriores sobre os riscos de cancro nos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki".
Apesar da consistência, "temos de ter muito cuidado ao extrapolar as conclusões para outros contextos de exposição sem mais informações sobre as diferentes doses a que a população foi exposta".
A professora destacou ainda outra conclusão curiosa do estudo: até agora, não há evidências claras de que as pessoas expostas à radiação transmitam quaisquer efeitos adversos aos seus filhos.
Agora imaginem a maior bomba atómica do mundo (Tsar- Rússia) que é 7.000 vezes mais potente que estás que foram usadas, nem é bom só pensar no que poderia fazer se fosse usada.
Espero que não exista nunca mais malucos como foram os americanos a usar este tipo de bomba!
essa bomba não serve para nada, não pode ser colocada em nenhum tipo de ogiva.
ainda bem que os americanos usaram as bombas, se não tivessem usado quando usaram e se fossem usadas depois durante outro conflito qualquer quando já muitos países tinham os planos e o desenvolvimento feito o resultado teria sido muito pior.
em traços gerais eles usaram as bombas para que nunca mais se tivesse de voltar a usar, foi uma excelente estratégia, embora não tenha sido essa a motivação deu um excelente resultado
Usaram as bombas num país derrotado e em alvos civis.
Só foi pena não estar por lá vc na altura destes acontecimentos.
O engraçado é que no país que tinha a tecnologia e know how para fazer disto não lançaram bombas destas ( Alemanha).
Vá-se lá saber porquê… mistérios.
quando a bomba ficou pronta já a Alemanha tinha capitulado
além disso, o verdadeiro inimigo dos EUA na 2ª guerra mundial era o Japão, foram eles os cobardes que atacaram à traição
Sim, caro intelectual (Zeca original, ou a cópia)
Foi uma excelente estratégia e deu um excelente resultado, porque ela caiu bem longe do teu quintal.
E como bom comentadeiro, é sempre bom falar do sofrimento dos outros, sentado no sofá a beber ucal.
“Essa bomba não serve para nada”…recebeste informação do kgb, através dos vídeos do cr7?
José Amadeu original 😉
morreram 200k pessoas para pouparem a vida a dezenas de milhões que seria o que teria acontecido se tivessem sido usadas bombas nucleares nos últimos 50 anos.
a informação da TSAR é publica, apenas serve como intimidatoria, devido ao seu tamanho e peso é impossível de colocar em qualquer ogiva, teria de ser transportada de camião e detonada, o que seria praticamente impossível ser utilizada num conflito fora da Russia
Não pode não, acreditas mesmo no pai natal… Tanto pode que já foi testada com metade da potência por meio aéreo TU-95V.
Quanto a dizer que ainda bem que usaram bombas atómicas já nem dá para comentar mais, pois esse argumento pode ser usado por qualquer superpotência nuclear, enfim…
vai estudar sobre a TSAR e diz-me que avião a consegue carregar.. metade é metade não é a TSAR
se não tivessem usado, achas que em 80 anos que se seguiram não teriam usado e feito milhões de vitimas e com possibilidade de resposta?
achas que haveria controlo sobre bombas atómicas e que países as poderiam deter?
claramente vocês seriam uns péssimos lideres, não conseguem capacitar-se que para o bem maior por vezes é preciso tomarem decisões difíceis e pouco populares
não acredito muito neste estudo com base num modelo matemático, parece-me muito coxo, vale a pena recordar que as bombas de Hiroshima e Nagasaki eram bombas de fissão (A-Bomb) que são pouco potentes mas libertam uma quantidade massiva de radiação que é transportada por ventos e descarregada em chuvas.. hoje em dia todas as bombas nucleares (do ocidente pelo menos) são todas bombas de fusão (H-Bomb) o que significa que são 100+ mais potentes mas que a maioria da radiação é absorvida na explosão, sendo os efeitos de radiação contidos a uma menor área e em menor dimensão, aí sim talvez concordasse com este modelo matemático
Talvez por ser mais recente mas os efeitos do agente laranja no Vietnam ainda hoje se faz sentir nos Vietnamitas, há milhares de pessoas que nasceram e nascem com deficiências e mal formações, imagino que o nuclear deve ser significativamente pior.
Tsutomu Yamaguchi levou com as 2 bombas. morreu em 2010 com 96 anos.
Os EUA fabricaram 1,5 milhões de medalhas Purple Hearts(entregues a feridos e mortos em combate) mais as existentes em 1941 na 2GM . Como não invadiram o Japão ficaram com 500000, ainda as estão a entregar…
Mais um estudo ou os seres estão protegidos contra a radioatividade?