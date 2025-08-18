Seja porque pretende alugar um carro na sua próxima viagem ou por mera curiosidade, mostramos-lhe em que países da Europa é mais fácil carregar um carro elétrico, considerando as opções de carregamento disponíveis em que cada um.

Uma análise conduzida pela ADAC (em alemão, Allgemeine Deutsche Automobil-Club) mostra que a infraestrutura de carregamento difere consideravelmente de país para país, mesmo em destinos turísticos populares.

Por isso, se chegou a este artigo porque planeia alugar um carro na sua próxima viagem e está a considerar um elétrico ou por mera curiosidade, saiba em que países europeus é mais fácil recarregar um veículo.

Conforme a análise, os Países Baixos são o país com melhores opções de carregamento: contam com uma rede particularmente densa e, em algumas regiões, há mais de 200 pontos de carregamento por 100 quilómetros de estrada.

Além deste, o Luxemburgo, Noruega, Suécia, Dinamarca e Suíça oferecem, também, um abastecimento notável, especialmente em áreas metropolitanas e ao longo dos principais percursos, segundo a ADAC.

Com cerca de 170.000 pontos de carregamento acessíveis ao público, a Alemanha está bem posicionada comparativamente a outros países europeus.

Conforme enumerado pela maior associação automóvel da Europa:

A Áustria oferece uma rede abrangente, especialmente forte no oeste e nos arredores de Viena.

A Suíça destaca-se com uma rede densa, sendo Genebra, Basileia e Appenzell as líderes.

Em Itália, o norte está bem equipado, mas o sul está a ficar para trás.

Na Croácia, a rede está bem desenvolvida principalmente na região de Zagreb; na costa e nas regiões rurais, é significativamente mais fraca.

Em França, a cobertura é boa no norte e no sul (por exemplo, Normandia, Paris, Côte d'Azur), mas no interior do país a rede é, em parte, escassa.

Por sua vez, em alguns países do sudeste da Europa, o cenário é menos notável: a Grécia, Bulgária, Roménia ou Albânia oferecem, até agora, apenas um número muito reduzido de estações de carregamento.

Quem quiser viajar para lá com um carro elétrico deve, portanto, planear a sua rota com especial cuidado.

Aconselha a associação alemã.

ADAC sobre carregar um carro elétrico em Portugal

Relativamente a Portugal, a ADAC escreve que a maioria das estações de carregamento está instalada na região do Alentejo Central, em torno da cidade de Évora, com cerca de cinco pontos de carregamento por 100 km, bem como na região de Lisboa (1,1).

Em geral, as estações estão localizadas ao longo das principais estradas e em torno das grandes cidades.

Com uma rede de carregamento globalmente pouco densa, no norte e interior do país, os carregadores são ainda mais escassos.

