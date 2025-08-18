Em que países da Europa é mais fácil carregar um carro elétrico?
Seja porque pretende alugar um carro na sua próxima viagem ou por mera curiosidade, mostramos-lhe em que países da Europa é mais fácil carregar um carro elétrico, considerando as opções de carregamento disponíveis em que cada um.
Uma análise conduzida pela ADAC (em alemão, Allgemeine Deutsche Automobil-Club) mostra que a infraestrutura de carregamento difere consideravelmente de país para país, mesmo em destinos turísticos populares.
Por isso, se chegou a este artigo porque planeia alugar um carro na sua próxima viagem e está a considerar um elétrico ou por mera curiosidade, saiba em que países europeus é mais fácil recarregar um veículo.
Conforme a análise, os Países Baixos são o país com melhores opções de carregamento: contam com uma rede particularmente densa e, em algumas regiões, há mais de 200 pontos de carregamento por 100 quilómetros de estrada.
Além deste, o Luxemburgo, Noruega, Suécia, Dinamarca e Suíça oferecem, também, um abastecimento notável, especialmente em áreas metropolitanas e ao longo dos principais percursos, segundo a ADAC.
Com cerca de 170.000 pontos de carregamento acessíveis ao público, a Alemanha está bem posicionada comparativamente a outros países europeus.
Conforme enumerado pela maior associação automóvel da Europa:
- A Áustria oferece uma rede abrangente, especialmente forte no oeste e nos arredores de Viena.
- A Suíça destaca-se com uma rede densa, sendo Genebra, Basileia e Appenzell as líderes.
- Em Itália, o norte está bem equipado, mas o sul está a ficar para trás.
- Na Croácia, a rede está bem desenvolvida principalmente na região de Zagreb; na costa e nas regiões rurais, é significativamente mais fraca.
- Em França, a cobertura é boa no norte e no sul (por exemplo, Normandia, Paris, Côte d'Azur), mas no interior do país a rede é, em parte, escassa.
Por sua vez, em alguns países do sudeste da Europa, o cenário é menos notável: a Grécia, Bulgária, Roménia ou Albânia oferecem, até agora, apenas um número muito reduzido de estações de carregamento.
Quem quiser viajar para lá com um carro elétrico deve, portanto, planear a sua rota com especial cuidado.
Aconselha a associação alemã.
ADAC sobre carregar um carro elétrico em Portugal
Relativamente a Portugal, a ADAC escreve que a maioria das estações de carregamento está instalada na região do Alentejo Central, em torno da cidade de Évora, com cerca de cinco pontos de carregamento por 100 km, bem como na região de Lisboa (1,1).
Em geral, as estações estão localizadas ao longo das principais estradas e em torno das grandes cidades.
Com uma rede de carregamento globalmente pouco densa, no norte e interior do país, os carregadores são ainda mais escassos.
Portugal tem 5 bombas de gasolina por 100Km. No máximo poderá ter 5 postos de carregamento/100km. É incomparável.
Portugal não será certamente…
Tive a péssima experiência de no sábado passado fazer uma viagem Porto – Algarve num Tesla model Y, que me adicionou 3h20 á viagem devido aos carregamentos, com filas de espera imensas (num dos carregadores tive 1h20 para conseguir carregar ) e desvios completamente ridiculos.
Agradeço o facto de poder ter tido esta experiência, porque se restavam dúvidas acerca de aquisição de EV em PT, pelo menos para o meu caso em particular, estão eliminadas. Não faz qualquer sentido .. ficarei pelo PHEV nos próximos anos.
Vão já alguns dizer que não sabes o que dizes, e que vais almoçar a casa todos os dias e necessitas de fazer 1000km, mas ainda não perceberam que temos necessidades diferentes uns dos outros.
E isto m Portugal que somos um país pequeno, imagina isto por exemplo em Espanha.
A verdade é que chegas-te ao Algarve, mas demoraste muito mais tempo, se para uns tempo não é problema para outros é.
Porque não parou nos SUC ?
devias ajudar o pessoal com um roteiro de como ir para o Algarve de EV no verão em troca de quinzenas..
a seguir devias promover um curso no técnico, eu conheço alguns profs, consigo apoio
Não sabem usar o GPS do carro ? Estranho no mínimo.
Ainda este fim de semana fiz mais de 1000km e só atestei porque encontrei gasóleo aditivado a 1.40€, mas conseguia fazer em viagem mais ou menos 1200km apenas com deposito.
Em relação ao assunto alguns condutores de VE na AE, nas subidas mais inclinadas não sei se por ir fazer muitos km circulavam mais a direita da faixa e a velocidade mais reduzida, e eu reparo porque a minha velocidade me viagem é entre os 100 e os 110 kmh e nas subidas tive de ultrapassar uns poucos e por isso reparei, é um facto que também não se vê muitos VE em AE.
Montes de carros avariados a combustão, uns com uma idade respeitada e alguns muito recentes, VE só vi um “avariado” um BMW I3 por avaria da bateria de 12 vts.
E quantos eram a combustão ?
este verão já fiz 6k kms e só a semana passada é que entrei de férias
vou quase todos os fins-de-semana para o Algarve ou Alentejo e fui um a Sevilha.. nem tento imaginar como seria isso com um EV (mesmo sem filas para carregar)
Só isso ? Ontem vi alguém que fez 12 mil KMS durante um mês em passeios pela Europa, é muito fraquinho.
Há filas para carregar ? Onde ?
Eu só não percebo porque vão de férias para o Algarve. Fica mais barato o sul de Espanha. Pelo menos sempre me ficou mais barato. Algarve só lá fui 1x e nunca mais.