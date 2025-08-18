PplWare Mobile

Em que países da Europa é mais fácil carregar um carro elétrico?

Autor: Ana Sofia Neto

  1. Rui says:
    18 de Agosto de 2025 às 11:16

    Portugal tem 5 bombas de gasolina por 100Km. No máximo poderá ter 5 postos de carregamento/100km. É incomparável.

  2. Andre says:
    18 de Agosto de 2025 às 11:25

    Portugal não será certamente…

    Tive a péssima experiência de no sábado passado fazer uma viagem Porto – Algarve num Tesla model Y, que me adicionou 3h20 á viagem devido aos carregamentos, com filas de espera imensas (num dos carregadores tive 1h20 para conseguir carregar ) e desvios completamente ridiculos.

    Agradeço o facto de poder ter tido esta experiência, porque se restavam dúvidas acerca de aquisição de EV em PT, pelo menos para o meu caso em particular, estão eliminadas. Não faz qualquer sentido .. ficarei pelo PHEV nos próximos anos.

    • B@rão Vermelho says:
      18 de Agosto de 2025 às 11:55

      Vão já alguns dizer que não sabes o que dizes, e que vais almoçar a casa todos os dias e necessitas de fazer 1000km, mas ainda não perceberam que temos necessidades diferentes uns dos outros.
      E isto m Portugal que somos um país pequeno, imagina isto por exemplo em Espanha.
      A verdade é que chegas-te ao Algarve, mas demoraste muito mais tempo, se para uns tempo não é problema para outros é.

    • JL says:
      18 de Agosto de 2025 às 12:10

      Porque não parou nos SUC ?

  3. B@rão Vermelho says:
    18 de Agosto de 2025 às 11:46

    Ainda este fim de semana fiz mais de 1000km e só atestei porque encontrei gasóleo aditivado a 1.40€, mas conseguia fazer em viagem mais ou menos 1200km apenas com deposito.
    Em relação ao assunto alguns condutores de VE na AE, nas subidas mais inclinadas não sei se por ir fazer muitos km circulavam mais a direita da faixa e a velocidade mais reduzida, e eu reparo porque a minha velocidade me viagem é entre os 100 e os 110 kmh e nas subidas tive de ultrapassar uns poucos e por isso reparei, é um facto que também não se vê muitos VE em AE.
    Montes de carros avariados a combustão, uns com uma idade respeitada e alguns muito recentes, VE só vi um “avariado” um BMW I3 por avaria da bateria de 12 vts.

  4. Sérgio V. says:
    18 de Agosto de 2025 às 12:56

    Eu só não percebo porque vão de férias para o Algarve. Fica mais barato o sul de Espanha. Pelo menos sempre me ficou mais barato. Algarve só lá fui 1x e nunca mais.

