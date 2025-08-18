UCDKEYS: chaves digitais de Windows e Office com 20% de desconto
Há um novo nome a merecer atenção no mercado de chaves digitais para Windows e Office: UCDKEYS. Neste artigo, foram analisadas as ofertas atualmente visíveis no site e destacadas as promoções mais relevantes. Explica-se ainda como aplicar o cupão especial e os passos de ativação. Para quem procura uma Windows 11 cdkey ou packs com Office, estas condições podem representar uma oportunidade de poupança.
Porque considerar a UCDKEYS
- Preços competitivos em Windows 11/10 e Office, com possibilidade de visualizar em euros.
- Entrega digital da chave após confirmação de pagamento (disponível na área da encomenda).
- Métodos de pagamento usuais (incluindo opções com proteção do comprador, quando disponíveis).
- Catálogo focado em Windows, Office e packs combinados, facilitando a escolha.
Ofertas em destaque (com cupão PP20 aplicado)
Preços comunicados para o artigo; podem variar consoante câmbio, taxas e stock.
20% coupon code: PP20
Windows 11 Pro CD-KEY GLOBAL €13.15 Windows 11 Home CD-KEY GLOBAL €10.95
Windows 10 Pro CD-KEY GLOBAL €12.40 Windows 10 Home CD KEY GLOBAL €10.95 Office2021 Professional Plus CD Key Global €44.53
Office2019 Professional Plus CD Key Global €23.37 Windows11 PRO + Office2021 Professional Plus CD Keys Pack €50.39 Windows10 PRO + Office2019 Professional Plus CD Keys Pack €35.78
Como aplicar o cupão PP20
- Acede à página do produto e adiciona ao carrinho.
- No checkout, insere o cupão
PP20no campo de códigos promocionais.
- Confirma o valor final apresentado e conclui o pagamento.
Caso algum pagamento fique pendente, vale a pena atualizar a página e verificar o estado junto do método escolhido antes de repetir a operação.
Como ativar o Windows
- Ir a Definições > Sistema > Ativação.
- Clicar em Alterar chave do produto e inserir a chave recebida.
- Confirmar que surge “Windows está ativado”.
Em chaves OEM, a ativação fica normalmente associada ao hardware (ex.: motherboard).
Como ativar o Office
- Desinstalar versões antigas, se necessário.
- Instalar a versão correspondente (Office 2019/2021) e introduzir a chave.
- Iniciar sessão com conta Microsoft para guardar a ativação.
Nota editorial
A UCDKEYS apresenta preços apelativos e entrega digital das chaves, segundo informação disponível no próprio site. Tal como em qualquer marketplace de chaves digitais, recomenda-se optar por métodos de pagamento com proteção, confirmar dados de encomenda e ativar o produto logo após a compra. Desta forma, maximizam-se os benefícios do cupão PP20 e minimizam-se eventuais contratempos.
Este artigo conta com o apoio da UCDKEYS na disponibilização das informações e/ou equipamentos.