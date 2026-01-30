A importância da criptografia na proteção de dados empresariais
O roubo de propriedade intelectual e dados confidenciais de clientes pode resultar numa série de consequências, desde pesadas perdas financeiras e uma reputação de marca destruída até, em última instância, a ameaça de colocar todo o futuro da sua empresa em risco. A ESET explica como a criptografia assume um papel determinante na ciberdefesa.
Uma única violação de segurança pode comprometer tudo o que construiu.
Criptografia ainda garante segurança... mas o futuro traz vários desafios
Ao transformar dados de texto simples num formato ilegível, a encriptação de dados serve para proteger as informações mais confidenciais da sua organização, quer estejam em repouso ou em trânsito. Há muitas razões para querer fazer isso:
- Trabalho remoto
- Quase um quarto dos funcionários em Portugal trabalha em casa pelo menos parte do tempo. Isto cria riscos adicionais em relação às ferramentas que utilizam para trabalhar e aos dados armazenados através dessas ferramentas. Computadores portáteis e dispositivos pessoais podem não ser tão seguros quanto os equivalentes corporativos.
- Explosão de dados
- As empresas globais estão a criar mais dados do que nunca. Espera-se que 221 zettabytes sejam gerados ao longo deste ano, o que significa que há mais para os adversários roubarem e manterem como resgate, e mais chances de vazamento acidental. Desde informações de identificação pessoal (PII) de clientes até IP sensível, dados financeiros e planos de fusões e aquisições, se esses dados forem comprometidos, há repercussões potencialmente graves à espera. A explosão de dados também está a acelerar graças ao crescimento da IA e dos grandes modelos de linguagem (LLMs), que requerem enormes volumes de dados potencialmente sensíveis para serem treinados.
- Perda/roubo de dispositivos: à medida que mais funcionários se adaptam a um ambiente de trabalho híbrido, há um risco maior de que os computadores portáteis, tablets e outros dispositivos móveis que eles carregam consigo sejam perdidos ou roubados. Se não estiverem protegidos, os dados armazenados ou acedidos através deles podem ser comprometidos.
- Ameaças de terceiros
- os agentes maliciosos continuam a aperfeiçoar-se na violação das defesas digitais corporativas. Só no ano passado, nos EUA, ocorreram mais de 3.100 violações de dados individuais, resultando no envio de notificações de violação a mais de 1,3 mil milhões de vítimas.
- Segurança com desempenho insatisfatório
- está a tornar-se cada vez mais fácil contornar as defesas tradicionais no perímetro corporativo simplesmente usando credenciais roubadas, adivinhadas ou obtidas por phishing pertencentes a funcionários. Os infostealers são uma dor de cabeça crescente. Um relatório afirma que 86% das credenciais comprometidas no ano passado foram roubadas por meio de malware infostealer.
- Ransomware
- a criptografia também é uma arma usada por atacantes, e os agentes de ameaças estão a causar problemas crescentes para os defensores de redes com ransomware e esquemas de extorsão de dados. Uma solução de criptografia não pode impedir que os cibercriminosos bloqueiem o seu acesso aos seus dados, mas tornará inútil tudo o que eles roubarem. À medida que a ameaça do ransomware impulsionado por IA se torna cada vez maior, a necessidade de uma estratégia abrangente de proteção de dados nunca foi tão grande.
- Comunicações inseguras
- grande parte do mundo comunica através de plataformas de mensagens criptografadas de ponta a ponta, mas a maioria das empresas ainda funciona com email. Infelizmente, o email não foi concebido com a segurança como uma funcionalidade central e integrada e, a menos que seja encriptado de ponta a ponta, pode ser um alvo apetecível para espionagem e interceção. Para manter os dados confidenciais a salvo de olhares curiosos, a encriptação que codifica o conteúdo do email desde o dispositivo do remetente até chegar ao dispositivo do destinatário deve ser uma linha de defesa intransigente.
- Ameaças internas
- a Verizon afirma que 30% das violações envolveram agentes internos no ano passado. Embora muitos desses incidentes sejam devidos a descuido e não a malícia, casos como a violação da Coinbase destacam a ameaça persistente desta última.
Que tipo de encriptação funciona melhor?
A encriptação codifica dados em texto simples usando um algoritmo especializado e chaves de encriptação. Certifique-se que escolhe produtos baseados em algoritmos comprovados e robustos, como o AES-256, que oferecem um alto nível de proteção. Mas, além disso, terá de decidir qual a solução que melhor se adapta às suas necessidades. Existem produtos concebidos especificamente para encriptar bases de dados e ambientes de cloud, por exemplo.
Um dos tipos mais populares de proteção de dados é a criptografia de disco completo (FDE). Ela embaralha os dados em discos do sistema, partições e unidades inteiras em laptops, desktops e servidores. Ao avaliar soluções, procure aquelas que oferecem criptografia robusta (AES-256), suporte multiplataforma (em Windows e macOS, por exemplo), licenciamento flexível, controlo centralizado a partir de um único portal de administração e interação mínima do utilizador final.
É possível obter muitas destas funcionalidades em soluções de criptografia com gestão centralizada, como as oferecidas pela ESET.
A encriptação de dados é uma linha de defesa muito necessária que deve ser uma das camadas essenciais de qualquer estratégia de segurança adequada ao objetivo. Ao mesmo tempo, é sempre importante lembrar que ela funciona melhor como uma das várias salvaguardas e camadas de segurança. Software de segurança em todos os dispositivos, controlos de acesso robustos, incluindo autenticação multifator (MFA), gestão de vulnerabilidades e patches, proteção de servidores de ficheiros e aplicações na cloud e formação de conscientização de segurança para utilizadores finais contribuirão muito para manter a segurança da sua empresa.
Num mundo de ameaças em constante evolução, considere uma defesa proativa que inclua EDR/deteção e resposta alargada (XDR) avançada e ofereça capacidades de deteção críticas em terminais, email, cloud e outras camadas, além de resposta a ameaças em tempo real. Para empresas com recursos limitados, os serviços de Managed Detection and Response (MDR) podem fazer o trabalho pesado, uma vez que combinam essas capacidades de prevenção, deteção e resposta com investigação e experiência em segurança de classe mundial.