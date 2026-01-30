A importância da criptografia na proteção de dados empresariais

O roubo de propriedade intelectual e dados confidenciais de clientes pode resultar numa série de consequências, desde pesadas perdas financeiras e uma reputação de marca destruída até, em última instância, a ameaça de colocar todo o futuro da sua empresa em risco. A ESET explica como a criptografia assume um papel determinante na ciberdefesa.

Uma única violação de segurança pode comprometer tudo o que construiu.

Criptografia ainda garante segurança... mas o futuro traz vários desafios

Ao transformar dados de texto simples num formato ilegível, a encriptação de dados serve para proteger as informações mais confidenciais da sua organização, quer estejam em repouso ou em trânsito. Há muitas razões para querer fazer isso:

Trabalho remoto Quase um quarto dos funcionários em Portugal trabalha em casa pelo menos parte do tempo. Isto cria riscos adicionais em relação às ferramentas que utilizam para trabalhar e aos dados armazenados através dessas ferramentas. Computadores portáteis e dispositivos pessoais podem não ser tão seguros quanto os equivalentes corporativos. Explosão de dados As empresas globais estão a criar mais dados do que nunca. Espera-se que 221 zettabytes sejam gerados ao longo deste ano, o que significa que há mais para os adversários roubarem e manterem como resgate, e mais chances de vazamento acidental. Desde informações de identificação pessoal (PII) de clientes até IP sensível, dados financeiros e planos de fusões e aquisições, se esses dados forem comprometidos, há repercussões potencialmente graves à espera. A explosão de dados também está a acelerar graças ao crescimento da IA e dos grandes modelos de linguagem (LLMs), que requerem enormes volumes de dados potencialmente sensíveis para serem treinados. Perda/roubo de dispositivos: à medida que mais funcionários se adaptam a um ambiente de trabalho híbrido, há um risco maior de que os computadores portáteis, tablets e outros dispositivos móveis que eles carregam consigo sejam perdidos ou roubados. Se não estiverem protegidos, os dados armazenados ou acedidos através deles podem ser comprometidos. Ameaças de terceiros os agentes maliciosos continuam a aperfeiçoar-se na violação das defesas digitais corporativas. Só no ano passado, nos EUA, ocorreram mais de 3.100 violações de dados individuais, resultando no envio de notificações de violação a mais de 1,3 mil milhões de vítimas. Segurança com desempenho insatisfatório está a tornar-se cada vez mais fácil contornar as defesas tradicionais no perímetro corporativo simplesmente usando credenciais roubadas, adivinhadas ou obtidas por phishing pertencentes a funcionários. Os infostealers são uma dor de cabeça crescente. Um relatório afirma que 86% das credenciais comprometidas no ano passado foram roubadas por meio de malware infostealer. Ransomware a criptografia também é uma arma usada por atacantes, e os agentes de ameaças estão a causar problemas crescentes para os defensores de redes com ransomware e esquemas de extorsão de dados. Uma solução de criptografia não pode impedir que os cibercriminosos bloqueiem o seu acesso aos seus dados, mas tornará inútil tudo o que eles roubarem. À medida que a ameaça do ransomware impulsionado por IA se torna cada vez maior, a necessidade de uma estratégia abrangente de proteção de dados nunca foi tão grande. Comunicações inseguras grande parte do mundo comunica através de plataformas de mensagens criptografadas de ponta a ponta, mas a maioria das empresas ainda funciona com email. Infelizmente, o email não foi concebido com a segurança como uma funcionalidade central e integrada e, a menos que seja encriptado de ponta a ponta, pode ser um alvo apetecível para espionagem e interceção. Para manter os dados confidenciais a salvo de olhares curiosos, a encriptação que codifica o conteúdo do email desde o dispositivo do remetente até chegar ao dispositivo do destinatário deve ser uma linha de defesa intransigente. Ameaças internas a Verizon afirma que 30% das violações envolveram agentes internos no ano passado. Embora muitos desses incidentes sejam devidos a descuido e não a malícia, casos como a violação da Coinbase destacam a ameaça persistente desta última.



Que tipo de encriptação funciona melhor?

A encriptação codifica dados em texto simples usando um algoritmo especializado e chaves de encriptação. Certifique-se que escolhe produtos baseados em algoritmos comprovados e robustos, como o AES-256, que oferecem um alto nível de proteção. Mas, além disso, terá de decidir qual a solução que melhor se adapta às suas necessidades. Existem produtos concebidos especificamente para encriptar bases de dados e ambientes de cloud, por exemplo.

Um dos tipos mais populares de proteção de dados é a criptografia de disco completo (FDE). Ela embaralha os dados em discos do sistema, partições e unidades inteiras em laptops, desktops e servidores. Ao avaliar soluções, procure aquelas que oferecem criptografia robusta (AES-256), suporte multiplataforma (em Windows e macOS, por exemplo), licenciamento flexível, controlo centralizado a partir de um único portal de administração e interação mínima do utilizador final.

É possível obter muitas destas funcionalidades em soluções de criptografia com gestão centralizada, como as oferecidas pela ESET.

A encriptação de dados é uma linha de defesa muito necessária que deve ser uma das camadas essenciais de qualquer estratégia de segurança adequada ao objetivo. Ao mesmo tempo, é sempre importante lembrar que ela funciona melhor como uma das várias salvaguardas e camadas de segurança. Software de segurança em todos os dispositivos, controlos de acesso robustos, incluindo autenticação multifator (MFA), gestão de vulnerabilidades e patches, proteção de servidores de ficheiros e aplicações na cloud e formação de conscientização de segurança para utilizadores finais contribuirão muito para manter a segurança da sua empresa.

Num mundo de ameaças em constante evolução, considere uma defesa proativa que inclua EDR/deteção e resposta alargada (XDR) avançada e ofereça capacidades de deteção críticas em terminais, email, cloud e outras camadas, além de resposta a ameaças em tempo real. Para empresas com recursos limitados, os serviços de Managed Detection and Response (MDR) podem fazer o trabalho pesado, uma vez que combinam essas capacidades de prevenção, deteção e resposta com investigação e experiência em segurança de classe mundial.