iSell & Repair estreia-se em Lisboa com soluções premium a preços acessíveis

A iSell & Repair entrou em 2025 com dois objetivos que já são uma realidade: a chegada a Lisboa e a estreia de uma nova plataforma online.

O percurso da marca começou em 2016, com uma pequena loja em Torres Vedras. Desde então, tem registado um crescimento sólido e consistente. Com uma equipa especializada e multidisciplinar, a iSell & Repair atingiu números impressionantes ao longo do tempo:

Faturação acumulada superior a 7 milhões de euros

Mais de 20.000 intervenções técnicas realizadas

Venda de mais de 15.000 equipamentos recondicionados

Com uma taxa de sucesso nas reparações de 97%, a empresa estima já ter evitado a emissão de cerca de 2.450 toneladas de CO₂, contribuindo para a preservação ambiental ao reduzir a necessidade de produção de novos dispositivos.

Compromisso com a sustentabilidade e acessibilidade tecnológica

Mais do que uma loja de equipamentos recondicionados ou uma oficina técnica, a iSell & Repair assume uma missão clara: tornar a tecnologia de qualidade acessível a todos, promovendo simultaneamente a sustentabilidade. Ao prolongar a vida útil dos dispositivos e reduzir o desperdício eletrónico, a marca posiciona-se como uma alternativa ecológica num mercado dominado pelo consumo rápido.

Recondicionamento e reparação são, para a empresa, ferramentas fundamentais na construção de um futuro mais verde e responsável, onde a reutilização prevalece sobre a substituição constante.

Vantagens diretas para os clientes

Os consumidores que escolhem a iSell & Repair beneficiam de uma oferta tecnológica de alto desempenho a preços reduzidos. Seja na compra de iPhones, iPads, MacBooks ou de equipamentos de marcas como Samsung, Xiaomi ou Google, os dispositivos recondicionados disponíveis oferecem qualidade quase indistinguível dos novos, mas a uma fração do custo.

A assistência técnica é outro pilar da empresa, que realiza reparações em smartphones, tablets e portáteis de todas as marcas. Substituição de ecrãs, baterias e até intervenções complexas a nível de placa (como micro soldadura) são efetuadas com rapidez e precisão, com um tempo médio de execução de pouco mais de uma hora. O objetivo é claro: poupar tempo e dinheiro ao cliente, enquanto se contribui ativamente para a redução do impacto ambiental.

Tecnologia e precisão ao serviço do consumidor

A aposta em inovação é contínua. A iSell & Repair recorre a equipamentos e processos de última geração para assegurar a excelência em cada intervenção técnica e em cada equipamento. As peças utilizadas são, sempre que possível, originais — uma escolha consciente que valoriza a qualidade e o desempenho dos dispositivos. A substituição por componentes genéricos (“after-market”) é uma exceção, e apenas ocorre a pedido expresso do cliente.

Esta atenção ao detalhe garante que os dispositivos mantêm os padrões de fabrico e operam com o máximo de fiabilidade.

Lisboa recebe agora a experiência iSell & Repair

Com a abertura da nova loja na Avenida Miguel Bombarda, 126, os lisboetas têm agora acesso direto à proposta inovadora da iSell & Repair. Para assinalar esta chegada, a marca oferece durante o mês de maio um desconto de 20% em reparações até um máximo de 50€.

É o momento ideal para descobrir como dar uma nova vida ao seu dispositivo, de forma económica e sustentável.

iSell & Repair