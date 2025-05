Mais de 70% dos profissionais de saúde apoiam a utilização de dispositivos inteligentes

Para muitos, os dispositivos vestíveis, como os smartwatches, são verdadeiros acessórios, saindo do pulso dos utilizadores apenas para os carregamentos necessários. De facto, há cada vez mais interessados em ver a sua saúde monitorizada de forma constante. A corroborá-lo está um novo estudo, segundo o qual 83% dos profissionais de saúde reconhecem que os dispositivos inteligentes incentivam os utilizadores a cuidarem melhor da sua saúde.

Realizado pela Huawei em colaboração com a Ipsos, o Inquérito Europeu de Comportamento em Saúde deste ano tirou conclusões interessantes relativamente aos dispositivos inteligentes.

A explorar um mercado tendencialmente crescente, as marcas recheiam os seus catálogos de alternativas inteligentes, com smartwatches mais capazes e visualmente mais apelativos.

Ao mesmo tempo, os utilizadores, que parecem estar mais interessados na monitorização constante da saúde, procuram novas funcionalidades e alternativas mais completas.

De facto, 83% dos profissionais de saúde inquiridos para o Inquérito Europeu de Comportamento em Saúde 2025 reconhecem que os dispositivos inteligentes incentivam os utilizadores a cuidarem melhor da sua saúde.

Já em 2023, o Inquérito Europeu de Comportamento em Saúde concluiu que uma média de 67% de todos os utilizadores regulares de smartwatch concordavam que a análise e as sugestões do seu dispositivo os influenciaram a tornarem-se mais conscientes sobre a sua saúde e estilo de vida.

A integração da tecnologia inteligente no uso comum está a revolucionar a forma como os indivíduos e os profissionais de saúde abordam a monitorização da saúde pessoal.

De facto, ao longo da última década, os dispositivos inteligentes de saúde evoluíram para ferramentas altamente sofisticadas que auxiliam na avaliação contínua da saúde e na deteção precoce de doenças.

Por sua vez, a crescente consciência da saúde em todo o mundo criou uma maior procura por capacidades de monitorização mais práticas, abrangentes e precisas que ajudam os utilizadores a compreenderem melhor dados sobre a sua saúde e motivam mudanças.

Utilização de dispositivos inteligentes para gestão da saúde e do bem-estar

O estudo evidencia o valor que os profissionais de saúde atribuem à tecnologia inteligente para ajudarem os utilizadores a cuidarem da sua saúde: 58% destes profissionais concordam que os dispositivos inteligentes permitiriam que os indivíduos gerissem proativamente a sua saúde e prevenissem doenças.

Além disso, 78% dos profissionais de saúde concordam que os dispositivos inteligentes incentivam os indivíduos a mudarem o seu estilo de vida, com 70% a notarem especificamente que estes dispositivos promovem a atividade física regular.

Esta tendência era visível, também, no estudo da Huawei de 2023, com 90% dos utilizadores de smartwatch a adotarem pelo menos um novo hábito de estilo de vida saudável como resultado do uso do seu dispositivo e 88% a concordarem que um smartwatch melhorou a sua saúde física.

Top cinco indicadores de saúde recomendados pelos profissionais de saúde

Segundo o estudo, realizado pela Huawei em colaboração com a Ipsos, os profissionais de saúde inquiridos identificaram os cinco principais indicadores de saúde para monitorização:

Pressão arterial; Destaca-se como uma das métricas mais críticas, com os profissionais de saúde a recomendarem medições várias vezes por semana. Nível de açúcar no sangue; Ritmo cardíaco; Saturação de oxigénio no sangue (SpO2); É, também, um indicador vital enfatizado pelos profissionais de saúde, que recomendam a sua monitorização pelo menos uma vez por mês. Eletrocardiograma (ECG).

Não substituindo um profissional de saúde, os resultados marcam uma evolução crítica nos cuidados de saúde, que passam de abordagens de tratamento reativas para um sistema onde os indicadores de alerta precoce fornecidos por dispositivos inteligentes podem melhorar significativamente os resultados.