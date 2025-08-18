App móvel do ChatGPT já gera milhares de milhões de dólares em receitas

A tratar 2,5 mil milhões de consultas por dia, o ChatGPT é um verdadeiro sucesso. De tal forma, que a app móvel do primeiro chatbot baseado em Inteligência Artificial (IA) a chegar à mão das pessoas já gerou dois mil milhões de dólares em receita.

Lançado em 2023, o ChatGPT democratizou a utilização de IA pelos utilizadores comuns, oferecendo acesso a uma tecnologia que poucos compreendem totalmente.

Desde o seu lançamento, a aplicação móvel do chatbot da OpenAI para dispositivos iOS e Android atingiu dois mil milhões de dólares em receitas, de acordo com uma nova análise da Appfigures, fornecedora de inteligência de aplicações.

Este valor é aproximadamente 30 vezes maior do que os gastos combinados ao longo da vida útil dos concorrentes do ChatGPT em dispositivos móveis, incluindo Claude, Copilot e Grok, conforme os dados da mesma análise, citados pelo TechCrunch.

Até agora, em 2025, a app móvel do ChatGPT já faturou 1,35 mil milhão de dólares, num aumento de 673% em relação aos 174 milhões de dólares que faturou durante o mesmo período (janeiro a julho) em 2024.

Em média, a aplicação gera cerca de 193 milhões de dólares por mês, num valor consideravelmente acima dos 25 milhões de dólares do ano passado.

ChatGPT à frente dos concorrentes em termos de receita

A análise indica que esta receita mensal é 53 vezes mais alta do que o concorrente mais próximo do ChatGPT, o Grok, da xAI, que faturou aproximadamente 25,6 milhões de dólares, até agora, em 2025.

De ressalvar, contudo, que quando o Grok foi lançado, em novembro de 2023, não tinha qualquer aplicação independente, sendo utilizado através da plataforma X.

De facto, o chatbot só ficou disponível em dispositivos móveis através da sua própria aplicação, em janeiro, para iOS e, em março, para Android.

Leia também: