A decisão do LastPass de limitar a utilização da conta gratuita foi muito mal recebida. Muitos utilizadores vão optar por abandonar este serviço e simplesmente encontrar outro que consiga oferecer o mesmo, mas sem limitações.

Uma das propostas mais faladas é o Bitwarden, que está ao nível do que é agora oferecido pelo LastPass. Este tem sido um dos softwares que a maioria diz querer usar. Assim, veja por isso como é simples importar as passwords do LastPass para o Bitwarden.

O LastPass deu, segundo muitos, um passo que o vai fazer perder milhares de utilizadores. A decisão de limitar a utilização de contas gratuitas a apenas um tipo de dispositivos torna-se curto para muitos utilizadores.

Então, com todos a procurar alternativas, o Bitwarden surge como umas das boas opções.

Exportar as passwords do LastPass

Ao abandonar o LastPass, é imperativo exportar as passwords para que depois possam ser importadas para o novo serviço. Esta funcionalidade existe neste serviço, mas deve ser usada com cuidado, pois vai revelar todas as passwords.

Para isso devem aceder ao serviço, e no site escolher Advance options -> Export ou na extensão a Account options -> Advance -> Export e depois LastPass CSV File. Ao abrirem o ficheiro, vão ver todas as palavras-passe em claro.

Importar dados para o Bitwarden

Já com a conta no Bitwarden criada, devem aceder a este serviço para tratar da importação das passwords. Este está preparado para receber os dados do LastPass e de muitos outros gestores de passwords que estão disponíveis.

Escolham então Tools, no menu superior, e depois a opção Import Data, no menu lateral. Isso vai dar acesso à interface criada para importar passwords e por isso devem escolher LastPass (CSV) no ponto 1, o ficheiro exportado do LastPass no ponto 2 e por fim escolher Import Data.

Validar que tudo foi bem importado

No final do processo de importação vão ver surgir uma mensagem de sucesso. Esta será a garantia de que a importação foi terminada e que os dados foram carregados para o Bitwarden. Ao escolherem a opção My Vault vão ver todas as passwords carregadas.

Um último passo importante que devem tomar é a eliminação do ficheiro descarregado do LastPass. Devem aceder a esse ficheiro e depois apagar a cópia que têm. Desta forma garantem que caso o PC seja comprometido, as passwords não serão roubadas.

É desta forma simples que conseguem abandonar o LastPass e começar a usar o Bitwarden. Não esqueçam também de eliminar a conta do serviço para assim não deixarem as passwords espalhadas por mais um local na Internet.