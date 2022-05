Huawei Watch Fit 2 – Um relógio inteligente criado a pensar nos mais jovens

A Huawei acaba de apresentar também um novo relógio inteligente que se junta à família Huawei Watch Fit Series. O Huawei Watch Fit 2 foi concebido a pensar nos jovens tanto pelo seu design, quanto pelas funcionalidades de monitorização e sincronização disponíveis.

O Huawei Watch Fit 2 começa a chegar às lojas em Portugal no dia 15 de junho, a partir de 169 €.

Huawei Watch Fit 2 - o novo design

O Huawei Watch Fit 2 foi especificamente concebido para jovens tecnológicos. Vem com um ecrã retangular com cantos arredondados de 1.74 polegadas, com um novo design mais largo para uma experiência ainda mais interativa e intuitiva, que o modelo anterior.

O Huawei Watch Fit 2 conta com uma coluna, permitindo agora atender e efetuar chamadas por Bluetooth sem que seja necessário pegar no smartphone. As animações fitness e o acompanhamento por áudio foram atualizados para uma experiência de treino mais imersiva, enquanto uma série de funções de saúde ajudam os utilizadores a acompanhar, sem esforço, a sua saúde durante o dia-a-dia.

Cada edição do Huawei Watch Fit 2 disponibiliza uma escolha única de cores, podendo os utilizadores optar por uma bracelete em silicone macio e confortável, couro elegante, ou pela estilosa bracelete Milanesa. Assim, o Huawei Watch Fit Active Edition continua o design da geração anterior, nas cores Preto, Rosa e Azul. O novo Huawei Watch Fit Classic Edition vem com duas braceletes em couro, uma Branca e uma Cinzenta. Por último, a versão Huawei Watch Fit Elegant Edition surge também com duas opções diferentes: uma bracelete em metal Dourado e outra em metal Prateado.

Outra novidade, é a possibilidade de adicionar contactos frequentemente utilizados na aplicação Huawei Saúde, para facilitar as conversas com as pessoas mais importantes. E se os utilizadores não puderem responder a uma chamada, podem agora enviar uma mensagem personalizada com um único toque.

Um relógio a pensar no desporto indoor e outdoor

O GPS é também uma ótima notícia para todos aqueles que gostam de correr, já que aumenta a precisão no acompanhamento do percurso efetuado.

O modo Sports Field permite monitorizar os quilómetros e o ritmo da corrida, enquanto que a nova função de Importação/Exportação do Percurso permite aos utilizadores importar o seu trajeto habitual para o relógio inteligente e até partilhar os seus trajetos com amigos e convidá-los a participar, tornando a experiência de corrida mais divertida.

Além de smart living, o Huawei Watch Fit 2 oferece novas funcionalidades para facilitar a gestão do exercício físico e a monitorização da saúde 24 horas por dia.

A pensar nos corredores o Huawei Watch Fit 2 apresenta o Running Ability Index (RAI) da Huawei, que analisa a altura, idade, peso, aptidão física e experiência de corrida de um utilizador para criar um plano de treino de nível profissional ajustado aos seus objetivos. Os dados são analisados automaticamente, e as sugestões de treino ajustadas, com base no progresso do utilizador para que este esteja constantemente a melhorar e a trabalhar nos seus objetivos.

Aplicação Saúde

Através da aplicação Saúde da Huawei os utilizadores podem aceder ao Centro de Gestão de Vida Saudável, para criar um plano de bem-estar único, incluindo metas de passos diários, ingestão de água, treinos, sorrisos e muito mais.

A aplicação cria lembretes diários, oferecendo um feedback positivo para que os utilizadores se sintam bem ao manter um estilo de vida mais saudável. Existe até um lembrete para o utilizador se levantar, com áudio e animação, para o ajudar a lembrar-se de se manter ativo durante todo o dia.

Monitoriza também uma série de dados de saúde, contado com a tecnologia Huawei TruSeen™ 5.0, para uma mais precisa monitorização da frequência cardíaca, medindo com precisão os BPM dos utilizadores e quantidade de oxigénio no sangue (SpO2). Além disso, o Huawei Watch Fit 2 consegue analisar as diferentes fases de sono de cada utilizador, monitorizando os seus padrões de descanso ao longo do tempo, sendo depois capaz de identificar possíveis problemas de sono e oferecer as melhores soluções para os mesmos.

Outra das funcionalidades de saúde do Huawei Watch Fit 2 é a monitorização do ciclo menstrual, que avalia o ritmo cardíaco, a temperatura da pele e o ritmo respiratório da utilizadora para prever com precisão o período em que se encontra e lembrá-la com antecedência do início da menstruação, para que possa estar sempre preparada. O Huawei Watch Fit 2 ajuda também a gerir o stress, lembrando os utilizadores que devem “abrandar” e respirar quando se começam a sentir demasiado sobrecarregados.

Preço e disponibilidade

O Huawei Watch Fit 2 começa a ser vendido em Portugal no dia 15 de junho. As versões Active terão um preço recomendado de 169 €, a versão clássica de 199 € e a versão Elegante de 249 €. De referir que o Elegante dourado só chegará em agosto. O Elegante Cinza será colocado à venda a 7 de julho.