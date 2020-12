Honor Watch ES – O smartwatch que vem com aulas e exercícios de ginástica localizada

O relógio inteligente além de servir como uma extensão do smartphone, onde pode ler mensagens e fazer respostas rápidas, onde pode receber notificações, atender ou rejeitar chamadas, é o objeto ideal para o motivar a meter o corpo a mexer. Com definição de metas para passos para minutos de exercício e até para horas de sono, o smartwatch poderá ser realmente a chave para uma vida saudável.

O Honor Watch ES surge como uma opção a considerar por cerca de 76 €, com características diferenciadoras nesta gama.

Smartwatch Honor Watch ES – comece a praticar desporto

O Honor Watch ES apesar de ser um smartwatch relativamente barato, surge como uma excelente opção para quem pratica exercício físico ou quer começar a praticar. O mostrador é retangular com ecrã OLED de 1.64″ e está disponível em branco, preto e rosa.

Conta com 95 modos de desporto de reconhecimento automático e ainda 12 aulas de desporto animadas e 44 exercícios de ginástica localizada.

O sensor de batimentos cardíacos tem funcionalidade de monitorização 24 horas por dia, com tecnologia TruSeen 4.0. Esta tecnologia alerta o utilizador caso seja detetado algum problema. Tem ainda a tecnologia de monitorização de sono e stress, também com alertas e relatórios. Para o público feminino, ainda disponibiliza um sistema de tracker do ciclo menstrual.

Em termos de autonomia, a marca aponta para 5 a 10 dias de utilização, dependendo da atividade monitorizada. Além disso, o relógio carrega em apenas 30 minutos.

Este modelo, tal como o anterior, funcionam como uma extensão do smartphone, recebendo todas as notificações desejadas e enviando os relatórios de atividades para uma app dedicada.

Por fim, o Honor Watch ES está disponível na cor preto por cerca de 76€. O envio está disponível a partir de Espanha, sendo por isso rápido e isento de taxas adicionais.

Honor Watch ES