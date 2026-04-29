Os gadgets mais comprados na Amazon que vale a pena conhecer
A Amazon atualiza, "com frequência", a lista de produtos mais vendidos em cada categoria, construindo uma montra pertinente para quem vai comprar a seguir. Assim sendo, deixamos-lhe alguns dos gadgets mais vendidos - alguns deles com desconto!
Comprar tecnologia é complicado. A oferta é enorme, as especificações técnicas nem sempre dizem muito ao consumidor comum, e há demasiado ruído de marketing para conseguir distinguir o que realmente funciona do que apenas parece funcionar.
É neste contexto que as listas de produtos mais vendidos da Amazon se tornam uma referência útil, não porque sejam infalíveis, mas porque refletem escolhas reais.
Nas palavras da Amazon, as listas compilam os seus "produtos mais populares com base nas vendas", sendo atualizadas "com frequência".
Assim sendo, reunimos alguns dos gadgets que figuram no top de mais vendidos da Amazon e que, pela sua utilidade no dia a dia, merecem atenção.
Gadgets mais vendidos na Amazon
Pacote de 20 pilhas alcalinas AA
Amazon Basics - Pacote de 20 pilhas alcalinas AA de alto desempenho, 1,5 volts, vida útil de 10 anos.
Câmara descartável Kodak
Kodak FunSaver 8617763 Câmara descartável de um uso, 27 fotos.
Adaptador CarPlay e Android Auto
2 em 1 Mini adaptador CarPlay e Android Auto sem fios, converta o seu sistema com fios sem fios. Ligação automática rápida, Plug & Play, iOS 10+, Android 10+, carros 2016. (1 Peças).
Torre de Extensões de Tomadas
Torre de Extensões de Tomadas, Extensão USB com 8 Entradas AC e 4 USB, 2500W/10A, Extensão de Tomadas com Proteção Contra Surtos, Extensão Vertical de 2M com Interruptor para Mesa, Escritório, Casa.
Câmara de Vigilância Tapo C200
Tapo C200 - Câmara IP Wi-Fi 360°, Câmara de Vigilância FHD 1080p, Visão Noturna, Notificações em Tempo Real, Suporta Cartão SD, Detecção de Movimento, Controlo Remoto, Compatível com Alexa.
XIAOMI Redmi Watch 5 Active
XIAOMI Redmi Watch 5 Active, chamadas Bluetooth, ecrã LCD de 2 polegadas, monitor de frequência cardíaca, 140 modos desportivos, até 18 dias de autonomia, prata.
Leitor MP3
AGPTEK 32 GB Leitor MP3 Bluetooth 5.3, MP3 com alto-falantes, HiFi Lossless Music Player portátil, rádio FM/suporte de gravação, MP3 desportivo, (auriculares não incluídos), azul.
Batedeira de Mão Cecotec
Cecotec Batedeira de Mão PowerGear 1500 XL Pro. 1500 W, 21 Velocidades + Turbo, Aço/Silicone, Pé XL, Lâmina de 4 Folhas, Revestimento de Titânio, Engrenagem de Metal, Inclui Acessórios.
Rowenta Pure Pop - Escova de vapor
Rowenta Pure Pop - Escova de vapor de 1300 W com saída de vapor de até 20 g/min que plancha e purifica, elimina pêlos e pelos, cabeças reversíveis, design para viagem, cor coral.
Samsung Galaxy Fit3
Samsung Galaxy Fit3 - Relógio inteligente com ecrã AMOLED de 40 mm, corpo de alumínio, acompanhamento completo da atividade física e da saúde, bateria até 13 dias, carregamento rápido, 5 ATM, ouro.
Amazfit Bip 5
Amazfit Bip 5 Smartwatch com ecrã grande de 1,91", chamadas Bluetooth, Alexa, GPS, bateria com duração de 10 dias, rastreador de atividade física com monitor de frequência cardíaca.
Mini Projetor 4K
Mini Projetor 4K WiFi 6 BT5.2 Atualizado Projetor portátil Full HD Compatível com Telefone/PC/TV/HDMI/PS5 Correção Automática de Keystone Teatro em Casa Rotação de 180°[Aplicação Integrada].
Antes de comprar o próximo gadget, pode valer a pena dar uma vista de olhos ao que mais pessoas estão a comprar na mesma categoria. Não como decisão final, mas como ponto de partida. Os mais vendidos não são sempre os melhores, mas não serão uma má escolha.
Câmara descartável Kodak, fiquei surpreendido, não fazia a mínima ideia que ainda se vendia disto.
Quanto ao leitor MP3, tenho andado a olhar para eles, para viagens é topo, o problema é que muitos não tem BT, e eu que fui um dos que reclamava da moda de fones sem fios, e agora não me vejo a andar com os fios à lá terrorista 🙂 🙂
Já agora no Youtube aparece uma publicidade de um drone de 60€, alguém já experimentou o drone?