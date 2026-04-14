15 gadgets de bolso baratos que dão imenso jeito no dia a dia

Cabem no bolso, custam pouco e, depois de os comprar, perguntar-se-á como não os comprou mais cedo. Hoje em dia, existem dezenas de pequenos gadgets que cabem literalmente na palma da mão e dão um "jeitaço". Mostramos-lhe 15!

O mercado de acessórios e gadgets compactos nunca foi tão acessível. Entre fabricantes asiáticos que democratizaram a produção e plataformas de venda que entregam a qualquer porta, chegou-se a um ponto em que o preço deixou de ser desculpa.

Por menos poucos euros, é possível ter à disposição gadgets e ferramentas que, há uma década, não cabiam em todas carteiras.

O que distingue estes pequenos dispositivos não é apenas o tamanho, mas a utilidade imediata e concreta que trazem ao dia a dia.

Esta eletrónica pocket size permite comprimir funcionalidade em formatos que cabem em qualquer bolso de calças, mochila ou estojo, e podem ser úteis em várias situações ou contextos.

15 gadgets de bolso que podem ser úteis

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