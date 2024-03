Congresso dos EUA proíbe a utilização da AI Copilot da Microsoft pelos funcionarios

Cada vez mais a IA ocupa um espaço especial no dia a dia, independentemente das funções ou responsabilidades dos utilizadores. Isso pode trazer problemas ou limitações. Isso foi agora aumentado, com mais uma proibição do Congresso dos EUA, que colocam de fora dos seus dispositivos o Copilot da Microsoft.

Congresso dos EUA proíbe Copilot da Microsoft

Ainda que seja uma ferramenta que muitos já não dispensam, a IA que o Copilot ou o ChatGPT oferecem pode representar um problema. Toda a informação fornecida, sensível ou não, a estes bots acaba por ser recolhida e servir como elemento de aprendizagem, podendo depois ser revelada.

Isto representa claramente um problema de segurança, levando a que muitos empresas acabem por proibir a utilização. A falta de cuidados os seus funcionários é assim limitada ou controlada, recorrendo à sua proibição.

É precisamente isso que agora parece estar a acontecer com o Congresso dos EUA. Os seus funcionários estão a ser alertados que não devem usar o Copilot da Microsoft nos seus equipamentos, para que assim não exista fugas de informação sensível.

Limitar IA por medo de fuga de dados sensíveis

A decisão surge depois do Gabinete de Segurança Cibernética do Congresso ter considerado o Copilot um risco. Esta conclusão surge "devido à ameaça de fuga de dados da Câmara para serviços cloud não aprovados". De notar que nada impede os funcionários de usarem o Copilot nos seus próprios equipamentos.

Curiosamente, esta decisão surge um ano após outra similar, mas que afetou o chatGTP. A versão gratuita da IA da OpenAI foi proibida nos equipamentos do congresso, mas foi permitido que continuassem a usar a versão paga (ChatGPT Plus) para pesquisa e avaliação devido aos seus controlos de privacidade mais rígidos.

Agora, e com esta adição, o Congresso dos EUA quer voltar a limitar a utilização da IA e impedir fugas de informação sensível. Este é um dos problemas reconhecidos e que poderá limitar no futuro toda e qualquer interação em ambientes profissionais.