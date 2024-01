Elvis Presley regressa aos palcos com espetáculo “nunca antes visto”

Sim, este regresso tem mão da Inteligência Artificial (IA). Ainda este ano, pela primeira vez, os fãs de Elvis Presley poderão ver uma versão digital do rei do Rock 'n' Roll a subir ao palco, no Reino Unido.

Se até agora os fãs dos artistas se agarravam a memórias de concertos antigos, a IA parece estar a abrir um precedente, não deixando as estrelas morrerem como antes. Quer isto dizer que, além da música, a IA está a possibilitar que a imagem de estrelas de outros tempos voltem a dar espetáculos.

Ainda este ano, subirá ao palco, no Reino Unido, um holograma de Elvis Presley. O evento apelidado Elvis Evolution permitirá que os fãs se sintam próximos dele, através da experiência do concerto.

"Primeira experiência imersiva de Elvis do mundo"

A Layered Reality explica que o evento, que utiliza IA e projeção holográfica, será a "primeira experiência imersiva de Elvis do mundo". Segundo a empresa citada pelo Sky News, por ter fornecido milhares de fotografias pessoais do cantor e horas de vídeos caseiros, o espólio de Presley está a ser usado para criar um espetáculo "nunca antes visto".

Será uma experiência memorável que estará na lista de desejos dos fãs e admiradores de Elvis em todo o mundo. As pessoas podem entrar no mundo de Elvis, colocar-se no seu lugar e celebrar o seu extraordinário legado musical.

Prevê Andrew McGuinness, fundador da Layered Reality, acrescentando que "Elvis Evolution é um tributo da próxima geração à lenda musical que é Elvis Presley".

Na perspetiva do também diretor-executivo, "Elvis mantém o status de superstar globalmente e as pessoas ao redor do mundo não querem ficar sentadas e receber entretenimento passivamente; elas querem fazer parte dele".

Depois da estreia, em Londres, o espetáculo Elvis Evolution passará também por Las Vegas, Tóquio e Berlim.

Conforme vimos aqui, e em jeito de antecipação, também os Kiss revelaram avatares próprios, com o objetivo de imortalizar a figura dos elementos da banda e assegurar que os concertos não vão parar.