Publicadas as novas regras do SIADAP! Saiba quanto vai ganhar mais

Além do aumento do ordenado mínimo, há mais boas notícias para os Funcionários Públicos. Foram finalmente publicadas as novas regras do Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública (SIADAP).

SIADAP: os atuais 10 pontos obrigatórios para progredir passam para oito

É verdade que 2024 começou com algumas notícias menos boas, como o aumento de serviços e alimentação, cujos reflexo se deve à inflação! No entanto, há também boas notícias, especialmente para os Funcionários públicos.

Um sistema de avaliação mais justo, que permite uma progressão mais rápida na carreira - foram publicadas esta quarta-feira (10 de janeiro) em Diário da República as novas regras do Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública (SIADAP)

O diploma vem instituir a redução do número de pontos necessários para alteração do posicionamento remuneratório — os atuais 10 pontos obrigatórios para progredir passam para oito —, o que permitirá maior celeridade na progressão na carreira. A concorrer para o mesmo objetivo, as atuais 14 posições remuneratórias passam agora a 11.

A estas medidas soma-se o alargamento das quotas com potencial de progressão mais rápida: a quota disponível para os trabalhadores com uma avaliação melhor que um ponto por ano passa de 25% para 60%.

A carreira de Técnico Superior passa a ter uma nova posição de entrada: deixa de existir a atual primeira posição, com os trabalhadores a serem automaticamente colocados na nova primeira posição. O que corresponde, em 2024, a um vencimento de entrada de 1385,99 euros - um aumento de 263,15 euros.

Alguns exemplos: