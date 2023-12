Mesmo com o WearOS a passar por momentos menos bons no passado, a Fossil foi uma das marcas que nunca desistiu desta proposta da Google. Agora, e do que é cada vez mais óbvio, esta marca parece estar a mudar de opinião e em breve a Fossil poderá abandonar o WearOS e a Google nos seus smartwatches.

Com todas as atualizações que o WearOS tem tido, a Google parece estar a esquecer alguns dos seus parceiros mais fieis. Falamos da Fossil, que desde que as mais recentes versões deste sistema dedicado aos smartwatches ainda não conseguiu acompanhar o processo.

A culminar este processo parece estar agora uma decisão que não era esperada. Ainda sem uma posição oficial, mas a Fossil parece ter terminado de forma formal a sua relação com o WearOS e com tudo o que a Google tem para oferecer no campo dos smartwatches.

O fundamento para esta decisão cada vez mais óbvia vem dos próprios utilizadores da marca, que relatam as suas experiências mais recentes. Cada vez mais surgem indicações nas redes sociais e no Reddit de que a Fossil abandonará o WearOS.

Os próprios funcionários da marca têm relatado aos utilizadores que a presença do WearOS nos smartwatches da marca poderá em breve ser algo do passado. A marca estará até a colocar em pausa o lançamento de mais um smartwatch, o Fossil Gen 7, algo que estes funcionários confirmaram.

A empresa deixou passar o seu momento anual de apresentação de novidades, que acontece depois do verão. Isso reforça que não devem surgir novidades para breve. A somar a isso há quem afirme que a Fossil aguarda a chegada de novo hardware da Qualcomm para smartwatches, algo que se sabe não deve acontecer num futuro próximo.

A saída da Fossil do universo WearOS terá um peso grande para o sistema da Google. Esta é ainda uma das marcas preferidas dos utilizadores, por oferecer propostas a preços acessíveis e com hardware muito equilibrado. Resta esperar uma posição oficial da marca para saber o que será o futuro para os seus smartwatches.