Apesar de não serem ainda um gadget essencial, os smartwatches ganham uma presença crescente. Estes permitem acompanhar muitas áreas da saúde e do bem-estar e por isso são a escolha de muitos. Agora, há um dos seus principais impulsionadores a marcar uma posição. A Fossil revelou que abandona oficialmente o mercado de smartwatches com Wear OS.

Num mercado cada vez mais rico em propostas, os smartwatches com o Wear OS ganham uma presença forte, em especial graças às propostas da Google e da Samsung. Ainda assim, a Fossil era uma das marcas mais proeminentes, em especial pelas suas propostas próximas do que é um relógio tradicional.

Esta é uma marca com uma presença já muito sólida neste mercado e que decidiu apostar na mudança. Para isso abraçou há alguns anos o Wear OS e tem revelado novas propostas cada vez mais interessantes. Agora, a Fossil revelou que abandona os smartwatches e quer focar-se em outras áreas.

Como o cenário dos smartwatches evoluiu significativamente nos últimos anos, tomamos a decisão estratégica de sair do negócio de smartwatches. O Fossil Group está a redirecionar recursos para apoiar a nossa força principal e os segmentos principais do nosso negócio que continuam a nos proporcionar fortes oportunidades de crescimento: projetando e distribuindo relógios, joias e artigos de couro tradicionais emocionantes sob as nossas próprias marcas e também sob marcas licenciadas.

Nas declarações fornecidas, fica claro que esta é uma decisão estratégica que permitirá redirecionar os seus esforços. A Fossil quer focar-se nos mercados tradicionais e alargar as propostas para outras áreas onde pensa poder conquistar uma posição ainda mais forte.

Mesmo com este fim da relação da Fossil com os smartwatches e com o Wear OS, a marca vai manter-se próxima. Garantiu que continuará a oferecer suporte e as necessárias atualizações para os seus relógios inteligentes que surjam num futuro próximo.

Esta mudança não é, na verdade, estranha e já era preparada. A marca está com uma política de preços agressiva, com as suas propostas cada vez mais baratas. Inicialmente pensou-se que seria a preparar a chegada de um novo modelo, mas agora está explicado e claro para todos.

A perda da Fossil terá um impacto grande no mercado dos smartwatches e em especial no Wear OS. Apesar do crescimento que a Google e a Samsung trouxeram, cada vez menos marcas parecem estar a apostar neste sistema dedicado aos relógios inteligentes.