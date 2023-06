A Google está já a preparar o Wear OS 4 e a terminar muitas das funcionalidades que apresentou na I/O deste ano. A nova versão pode ser já testada e revelou algumas novidades não anunciadas. Em breve poderá transferir o smartwatch entre telefones sem fazer reset.

Trocar de smartphone, para quem tem um smartwatch com Wear OS não é um processo simples e rápido. O utilizador terá de fazer reset ao relógio e voltar a configurar tudo, tendo depois de importar as suas apps e informações pessoais para o equipamento.

Apesar de não ser algo que aconteça com regularidade, não deixa de ser uma complicação que poucos querem enfrentar. Isso poderá mudar com o Wear OS 4, segundo o que se pode ver já na versão de testes da One UI 5 Watch, lançado já para o Galaxy Watch 5, o smartwatch da Samsung.

A experiência muda agora e torna mais simples esta mudança, algo que tornar o sistema operativo da Google mais apelativo e atraente. Do que pode ser visto, será fácil transferir o smartwatch entre telefones sem fazer reset.

A documentação disponível define será possível "mudar o seu relógio para um novo telefone, mas mantendo as suas apps, mostradores de relógio e muito mais. Deverá começar nas configurações gerais do relógio na app Galaxy Wearable".

Testes realizados com base nesta informação mostram que isso é possível, mas apena com uma simples condição. Ambos os smartphones devem ter a mesma conta Google configurada, a mesma que terá também de estar presente no relógio do utilizador.

Apesar de ser algo que parece simples e que já deveria estar no sistema da Google, a verdade é que só agora chega ao Wear OS 4. Será ainda mais simples mudar um smartwatch entre telefones, garantindo que será algo apenas feito nos telefones.