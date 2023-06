A posição única da Microsoft no campo da IA trouxe-nos o Bing Chat. Este integra-se de forma única no motor de pesquisa e começa a poder ser usado em muitos mais locais. Com novidades constantes, surge agora uma melhoria. Passamos a poder falar diretamente e ouvir as respostas do Bing Chat no Desktop

Já pode falar com o Bing Chat

A Microsoft parece apostada em tornar o Bing Chat num padrão para os motores de pesquisa e para muitos dos seus produtos. Está focada em adicionar esta capacidade de procurar respostas na IA para assim dar ainda mais informação aos utilizadores.

Com uma presença já grande nos smartphones, onde é uma presença que vem com a app da Microsoft, quer ganhar novos espaços e novas capacidades. Assim, as novidades surgem de forma constante e a um ritmo que os utilizadores certamente agradecem.

A mais recente novidade, anunciada agora pela Microsoft, vem dar ao Bing Chat outra forma de interação com os utilizadores. A partir de agora, já podemos falar com esta pesquisa, recorrendo ao Microsoft, para ser ainda mais simples colocar questões.

IA da Microsoft também dá respostas de voz

Continua a ter apenas possível usar no Edge, mas isso não será um problema, dado que este browser está preparado para isso. Bastará carregar no botão dedicado e indicar, por voz, qual a questão que o utilizador quer colocar ao Bing Chat.

Da mesma forma que as questões são colocadas por voz, o Bing Chat oferece também as respstas da mesma forma. Com a sua capacidade de converter de texto em voz as respostas vão ser faladas e dadas aos utilizadores, novamente de forma natural.

Por agora apenas são suportados alguns idiomas (inglês, japonês, francês, alemão e mandarim) mas em breve deverá ser alargado a mais. Esta é mais uma evolução do Bing Chat, que assim explora ainda mais a tecnologia GPT-4 da OpenAI e o que esta pode oferecer.