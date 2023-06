5G: Portugal elogiado pela Comissão Europeia relativamente à Huawei

O 5G representa a mais recente geração das redes móveis, melhorando a capacidade das mesmas em oferecer novos serviços. Portugal partiu atrasado por causa do leilão de frequências, mas há agora outra discussão... 5G e Huawei.

Em maio o conselho de segurança cibernética de Portugal, CSSC, emitiu uma resolução que pode proibir formalmente as operadoras de telecomunicações de usar equipamentos chinês nas suas redes móveis 5G de alta velocidade, bem como em plataformas 4G nas quais a nova tecnologia se baseia.

O CSSC é um órgão consultivo do primeiro-ministro e o documento, datado de 23 de maio, é mais um golpe nos esforços da gigante tecnológica chinesa Huawei para entrar no mercado 5G em Portugal, refere o canal de informação.

O Governo ainda não tomou uma posição e as operadoras dizem estar a analisar. A vice-presidente executiva do executivo comunitário com a pasta do Digital, Margrethe Vestager, numa publicação rede social Twitter referiu que...

Louvo o Conselho [Superior] de Cibersegurança de Portugal pela sua decisão ponderada de implementar o conjunto de ferramentas de segurança 5G da UE as ameaças não têm lugar e não dissuadirão a Europa de tomar medidas legítimas para proteger as suas infraestruturas críticas

Segundo o Financial Times, a União Europeia (UE) pondera proibir as telecom dos 27 Estados-membros de recorrerem a empresas consideradas como um risco à segurança das redes 5G e, citando fontes ligadas ao processo, o objetivo é excluir a Huawei das redes de quinta geração, revela o i.