A Huawei volta a estar focada no lançamento de smartphones de topo. A marca esteve a resolver os seus problemas e tem agora no Mate X5 a sua mais recente proposta. Este smartphone dobrável promete mais bateria, mais RAM, 5G e várias melhorias internas.

Ainda que apresentado apenas na China, o Huawei Mate X5 acabará por chegar à Europa e mostrar novamente o que a marca consegue fazer. Este modelo dá um salto nas especificações, mas também no seu número. A marca passou do Mate X3 para o atual Mate X5.

O Mate X5 possui o mesmo ecrã principal LTPO OLED de 7,85 polegadas (2.224 x 2.496 px) e o exterior LTPO OLED de 6,4 polegadas (1.080 x 2.504 px) com proteção Kunlun Glass.

Por fora, o Mate X5 vem numa nova cor Phantom Purple, juntando-se às opções Feather White, Feather Black, Feather Gold e Green Mountain que também estavam disponíveis no Mate X3.

A ilha da câmara da parte traseira também apresenta um design ligeiramente alterado, mas os sensores serem os mesmos. Uma câmara principal de 50 MP com abertura f/1.8 junto de uma unidade ultrawide de 13 MP f/2.2 e módulo periscópio de 12 MP f/3.4 com zoom ótico de 5x.

Este dobrável da Huawei vem com até 16 GB de RAM e 1 TB de armazenamento. Não há nenhuma informação oficial sobre o SoC usado neste modelo, mas vários relatórios da China sugerem que é o mesmo SoC Kirin 9000 encontrado nos dispositivos da série Mate 60 lançados recentemente. Especula-se que seja um chip com capacidade 5G construído com tecnologia de processo de 7nm da SMIC.

A outra parte interessante é o novo design da antena, que oferece melhor receção de sinal. A antena Lingxi da Huawei possui um algoritmo de IA que seleciona a rede ideal garantindo a conectividade ideal. As antenas ao redor da estrutura do dispositivo também possuem tecnologia de ajuste de modo duplo para uma qualidade de sinal ainda melhor.

O Mate X5 também possui uma bateria maior de 5.060 mAh com suporte para carregamento com fio de 66 W. Soma-se também o carregamento sem fio de 50 W e carregamento sem fio reverso de 7,5 W.

Este smartphone utiliza o HarmonyOS 4 e traz novos controlos de gestos aéreos que permitem navegar por vídeos, páginas web e imagens sem nunca tocar no ecrã principal. O Mate X5 também tem proteção IPX8 e suporta mensagens bidirecionais por satélite BeiDou na China.