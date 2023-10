Agora que a Apple colocou o seu novo smartphone no mercado, é normal começarem a surgir as comparações com o iPhone 15 Pro Max. São testes que procuram comprar as propostas do mercado e ajudar os consumidores. O mais recente colocou o Galaxy S23 contra o novo iPhone. Qual será o mais resistente?

A Apple preparou o iPhone 15 Pro para ser ainda mais resistente que o resto dos modelos básicos. A presença do titânio promete dar ainda mais proteção a este smartphone e garantir que a sua resistência estrutural seja aumentada naturalmente.

No que toca aos materiais exteriores, a Apple apostou também numa melhoria. É essa estrutura que está agora a ser testada, contra o principal smartphone da concorrência. Falamos do Samsung Galaxy S23 Ultra, também ele preparado para ser resistente.

Este segundo teste de queda vem do PhoneBuff, que conduz os testes de forma controlada. Usam máquinas posicionadas exatamente nas mesmas distâncias e nos mesmos materiais sobre os quais os telefones estão a cair.

Os dois principais smartphones passaram por quatro testes de quedas, incluindo uma queda para trás, uma queda de canto, uma queda de face e uma extra em que caem sobre o aço. Embora tenham estado relativamente próximos, o Samsung Galaxy S23 Ultra sofreu menos danos do que o iPhone 15 Pro Max em três das quatro quedas. A pontuação final deu ao S23 Ultra 39 pontos em 40, enquanto o iPhone obteve 37.

O iPhone 15 Pro Max teve o vidro traseiro e frontal rachar nas primeiras quedas, enquanto o titânio foi mais resistente às quedas de canto do que o alumínio do S23 Ultra. No final, os dois smartphones estavam totalmente funcionais, incluindo as câmaras. No entanto, o iPhone parece sofrer mais danos do que alguns dos seus antecessores feitos com estrutura de aço.

Novamente o iPhone 15 Pro Max parece ficar aquém do que a Apple prometeu. Esperava-se uma resistência maior, até porque tem presente materiais mais modernos, colocados numa estrutura de titânio.