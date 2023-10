A Google quer todos a mudar para o Android e em especial para o Pixel 8

Estamos a poucos dias da chegada da nova proposta da Android, o Pixel 8. Nesse mesmo dia é esperada a nova versão do Android, o que abre depois caminho para os fabricantes. A gigante das pesquisas quer agora todos a mudar para o Android e em especial para o Pixel 8 e já o fez saber de forma clara.

Há muito que a Google quer levar os utilizadores do iPhone para o Android. Dá ferramentas simples para essa transição e para que todos os dados sejam copiados de forma segura entre os serviços, garantindo ao mesmo tempo que o faz com o mínimo impacto para os utilizadores.

Com o Pixel 8 a chegar, a Google volta a apostar nesta mudança, mas vai mais longe. Quer também cativar os utilizadores de smartphones associados ao Android e assim dar uma alavancagem para as suas propostas e para os seus resultados financeiros.

The only thing to fear is the fear of missing out on #Pixel8.



Join us live for #MadeByGoogle on October 4th at 10am ET and sign up for updates at the Google Store: https://t.co/x6IFytVY3A pic.twitter.com/i06P9r5gJ5 — Made by Google (@madebygoogle) September 29, 2023

A prova disso mesmo surgiu agora num vídeo que a Google partilhou no Twitter/X. Revelou aos utilizadores que a mudança é algo pacifica e simples de realizar. Os utilizadores não precisam de temer esse momento, visto ser tão simples e prático de realizar, ainda mais com o Pixel 8.

Este segue-se a outro que foi lançado há cerca de 1 mês, também no Twitter/X. Esse mostrava aos utilizadores a panóplia de serviços da gigante das pesquisas que usam de forma permanente. Naturalmente que os podem usar ainda melhor, com a integração destes com o novo Pixel 8 e 8 Pro da Google.

Make it make sense.



We’ll make it easy for you. Meet #Pixel8 at #MadeByGoogle on October 4th at 10am ET and sign up for updates at the Google Store: https://t.co/Loc8Lon2rb pic.twitter.com/MsI4naLDYe — Made by Google (@madebygoogle) September 21, 2023

A Google entende que os utilizadores procuram ficar numa marca em que confiam e que se habituaram a usar. Ainda assim, a mudança não deverá ser algo que assusta e que deve ser realizada quando se justifica, ainda mais para melhorar a utilização do que a Google oferece.

A espera do que a Google tem para apresentar na sua oferta está prestes a terminar. Escolhem esta semana para revelar o Pixel 8, um novo Pixel Watch e provavelmente novos Buds. A somar a isso, a gigante das pesquisas vai certamente lançar oficialmente o Android 14 com todas as suas novidades.