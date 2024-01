A IA está a chegar rapidamente e soluções como o ChatGPT têm ganho cada vez mais espaço, inclusive no Android e no iOS. Estes sistemas podem retirar ainda mais destas propostas e oferecer aos utilizadores algo diferente. A mais recente versão do ChatGPT para Android terá em breve uma novidade, podendo passar a ser o assistente pessoal padrão.

Uma das grandes vantagens do Android face ao iOS é a sua modularidade e capacidade de personalização. Qualquer app presente no sistema da Google pode assumir-se como a responsável por uma função, seja ela um browser ou um gestor de passwords.

Nesta lista entra também o assistente do sistema operativo, em que a Google traz a sua proposta. Este é um cenário que pode ser mudado, como já vimos a Microsoft ter a Cortada ou a Amazon oferecer a Alexa para essa função. A próxima a poder ser uma alternativa será a OpenAI, com o seu conhecido ChatGPT.

Do que foi revelado agora, a mais recente versão dedicada ao Android do ChatGPT tem algumas entradas que mostram o futuro. A presença da entrada "com.openai.voice.assistant.AssistantActivity" revela que este poderá ser o próximo assistente. Este ainda não está ativo e completamente funcional, mas deve haver mudanças em breve.

Ao ser ativada esta entrada na app do ChatGPT, esta surge como uma camada de interação no ecrã, que se associa a uma entrada por voz. Por agora apenas está disponível a animação, não sendo possível dar comandos de voz ao ChatGPT ou explorar mais do que este elemento.

Uma análise ao código desta app mostrou ainda outras entradas que podem ser associadas. Falamos de um ficheiro XML intitulado "assistant_interaction_service" e uma tag chamada "supportsAssist". Também aqui há mito trabalho a ser realizado para tornar o ChatGPT um assistente pessoal no Android.

Não se sabe ainda se este será mesmo o caminho a ser seguido, mas tudo aponta para a IA ser em breve uma realidade no assistente pessoal do Android. Há ainda algumas questões por responder, como, por exemplo, o eventual modelo de negócio associado a esta novidade e se será ou não gratuito para os utilizadores.