Huawei desiste do Android! HarmonyOS NEXT revelado sem uma única linha de código Android

A relação da Huawei com a Google e o Android deteriorava-se há muito. Desde que foi banida pelos EUA, a empresa resolveu focar-se nos seus produtos e nos seus sistemas, sempre com alternativas viáveis. Agora, a Huawei revelou o HarmonyOS NEXT, a sua próxima versão, que dispensa totalmente o Android e as suas apps.

O HarmonyOS foi inicialmente criado com base na versão open-source do Android, que a Huawei adaptou para as suas necessidades. A vantagem deste sistema era ser controlado pela gigante chinesa e, ao mesmo tempo, poder usar qualquer app do sistema da Google, de forma totalmente transparente.

Agora, com a chegada do HarmonyOS NEXT tudo muda. Este é um sistema criado de raiz e sem qualquer dependência. O controlo fica nas mãos da Huawei e deixa de suportar as apps Android. Além disso, este tem um kernel próprio, superior ao tradicional, adequado para uso numa variedade de dispositivos em todos os cenários.

A Huwei revelou a estrutura do sistema operativo, que possui um modelo de IA integrado (Pangu) que funciona com o aframework MindSpore. Naturalmente, possui ambientes próprios de desenvolvimento e programação, compilador (Ark Compiler) e linguagens de programação (ArkTS / Cangjie). O kernel é chamado HarmonyOS, o sistema de arquivos é EROFS/HMDFS.

Segundo a marca, mais de 200 aplicações estão a ser desenvolvidas para o HarmonyOS NEXT. Mais de 60 equipas de programadores estão envolvidas no projeto de criação de apps, com mais de 70 a serem preparadas. No total, até ao final do ano, prevê-se que surjam mais de 5 mil apps para o HarmonyOS NEXT.

Claro que o HarmonyOS NEXT foi criado principalmente pensando no mercado chinês, onde a posição da Huawei é especialmente forte. Os analistas preveem que até o final do ano o HarmonyOS poderá ultrapassar o iOS e tornar-se o segundo sistema operativo móvel do país, depois do Android.

A versão beta fechada do HarmonyOS NEXT já foi lançada para Huawei Mate 60, Mate 60 Pro e Mate X5. A versão final do sistema está prometida para o terceiro trimestre de 2024. Este é um passo importante que a Huawei dá e que a torna, finalmente, autónoma e sem depender da Google e de outras empresas dos EUA.