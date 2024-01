A Nokia sempre foi uma das marcas mais icónicas no universo dos smartphones. Com um passado recente muito atribulado, parecia ter encontrado a sua posição sob o controlo da HMD, com o lançamento de vários novos modelos. A marca parece agora estar condenada a desaparecer, com as medidas que estão a ser tomadas. Nas redes sociais isso já começou a acontecer e não deverá parar.

Nokia vai mesmo desaparecer?

Não é uma surpresa que a HMD prepara-se para ganhar uma posição muito mais destacada no mercado dos smartphones. A sua base tem sido nos últimos anos a Nokia, que para além do lastro do seu nome tem também revelado modelos que se mantêm no radar dos utilizadores.

Esse apoio da icónica marca de smartphones poderá em breve desaparecer, segundo começa agora a ser visto nas redes sociais. A marca HMD quer ganhar mais destaque e por isso as alterações começam a surgir, em especial nas redes sociais.

HMD começou a mudar redes sociais

A mudança mais recente, que poderá ser o início de uma mudança muito maior, pode ser já vista no Twitter. Aqui, o username usado era @nokiamobile e passou a ser @HMDglobal. Este continua a ser o ponto de controlo da conta Nokia Mobile, com mais de 240 mil seguidores, oferecendo principalmente notícias e informações para os fãs da Nokia.

Esta conta, criada em 2017, rapidamente ganhou popularidade devido ao entusiasmo dos fãs da Nokia que queriam o regresso da marca ao mercado de smartphones. Com a alteração, será simples à HMD atrair novos entusiastas para a sua marca e é uma boa estratégia para uma empresa que quer lançar novos produtos sem ofuscar os existentes.

O fim dos smartphones mais icónicos

Outra mudança será provavelmente vista no novo site da HMD. Será removido permanentemente de nokia.com, à medida que a Nokia se distancia do seu passado outrora glorioso e adota um perfil diferente. O site HMD.com vai tornar-se o ponto para os dispositivos HMD originais, telefones Nokia clássicos e produtos de novas parcerias.

É curioso ver presente o termo "classic Nokia phones", sugerindo que os smartphones da marca podem desaparecer. Os únicos telefones da marca Nokia que poderemos ver a partir de 2024 poderão ser feature phones, que ainda são bastante populares em muitos mercados.