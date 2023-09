Todos os meses a Antutu oferece a lista dos smartphones que mais se destacaram no universo Android. Esta reflete o que está presente no mercado e o que de melhor está disponível para os utilizadores. A lista de agosto de 2023 já está disponível e traz algumas surpresas.

Tendo como base a recolha de informação que a Antutu faz com a sua app de avaliação, a empresa liberta mensalmente a lista dos mais poderosos. O mês de agosto não foi diferente e surge agora o top 10 dos que mais se destacaram nas avaliações feitas neste período.

No topo desta lista voltamos a ter uma mudança importante. Para o mês passado, a Antutu colocou o Red Magic 8 Pro+ na primeira posição, liderando destacado a lista disponibilizada. Este smartphone vem equipado com o SoC Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm, suportado por 16GB de RAM e 512GB de armazenamento interno.

A lista segue depois com a presença do ROG Phone 7, equipado com o mesmo SoC da Qualcomm e 16GB de RAM e 512GB de armazenamento interno. O top 3 desta lista é fechado com a presença do Xiaomi 13, repetindo parte da configuração de hardware, mas com apenas 12GB de RAM e 265 de armazenamento.

Nos restantes lugares da lista, ainda que separados, temos várias propostas da Samsung, com o Galaxy S23+ a assumir a 4ª posição. Há ainda a presença do Xiaomi Mi 13 Pro e do OnePlus 11. A lista de smartphones mais poderosos de agosto de 2023 é fechada com o Legion Y70.

É curioso ver como esta lista é dominada na totalidade por equipamentos equipados com o SoC Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm. Os 10 smartphones presentes contam com a presença deste elemento, deixando de fora outras propostas da MediaTek, que já estiveram neste top até há poucos meses.

Esta lista mostra claramente que as marcas ligadas ao Android apostam na Qualcomm e a colocar cada vez mais RAM nos seus dispositivos. É focada no mercado global e assim com smartphones acessíveis a todos.