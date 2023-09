Uma das grandes queixas dos consumidores associadas aos carros elétricos é o seu elevado preço. As marcas têm lutado para combater este cenário, com resultados positivos, quer nas vendas, quer nos resultados financeiros. A boa notícia agora vem da Gartner e está associada ao equilíbrio de preços nos carros elétricos.

Carros elétricos têm preços equilibrados em 2027

Com cada vez mais marcas a migrar para os carros elétricos, as tabelas de preços começam a acompanhar a disparidade que ainda existe para os carros de motor a combustão. Isto leva a que estes sejam mais caros e que os consumidores tenham assim de pagar mais.

Uma análise da conhecida Gartner veio agora fazer um pouco de futurologia e apontar para 2027 como o ano em que os preços vão ficar equiparados. Esta previsão segue em linha com o que as grandes marcas estão já a conseguir fazer, com os preços a baixar de forma recorrente.

Os analistas do Gartner esperam que, até 2027, o preço médio de um BEV atinja a paridade com os veículos ICE de tamanho e configuração semelhantes, o que acelerará a adoção global de VEs. No entanto, até 2030, a produção de energia e a capacidade da rede terão o potencial de atuar como fatores inibidores da implantação em massa de VE, independentemente do preço.

Produção de energia pode ser limitação

Há, no entanto, um pormenor importante nesta informação. É apontado que até 2030 a produção de energia e a capacidade da rede vão ser um fator que podem limitar o aumento das vendas de carros elétricos, sem que o preço possa ser um fator preponderante.

Além de alcançar a paridade nos preços, a Gartner revelou ainda que espera que mais de 50% dos modelos das fabricantes automóveis sejam carros elétricos até 2030. Essa mudança acontecerá ao longo do tempo devido às mudanças nas regulamentações sobre a venda de carros novos.

15 milhões de carros elétricos vendidos em 2023

Remessas de 2022 Remessas de 2023 Remessas de 2024 Carros 11.128.805 14.975.296 17.855.428 Autocarros 198.731 202.733 207.845 Carrinhas 137.668 218.337 349.950 Camiões 22.595 30.162 39.349 Total 11.487.798 15.426.529 18.452.573

O mesmo relatório da Gartner foca-se também nas vendas de carros elétricos para o ano atual. A empresa de análise aponta que durante 2023 as vendas voltem a crescer, atingindo quase 15 milhões de carros elétricos e dando um novo salto em 2014.

Os desafios são ainda grandes para a indústria automóvel, em especial no campo dos carros elétricos. A adesão desta tecnologia cresce, mas deverá ser seguido um caminho de consolidação de preços para serem ainda mais atrativos.