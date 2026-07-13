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Tribunal obriga Microsoft a devolver biblioteca digital a um utilizador da Xbox

· Jogos 9 Comentários

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Autor: Rui Neto

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  1. Zé Fonseca A. says:
    13 de Julho de 2026 às 11:59

    Parece-me lógico.
    No entanto não sei se já perceberam mas em 2028 acaba-se o formato físico na Xbox e PS.

    Responder
    • Bruh says:
      13 de Julho de 2026 às 12:59

      a playstation foi a única a anunciar que vai acabar com formato físico em 2028. Não sei porque juntaste a xbox a essa data, quando a xbox não fez nenhum anúncio sobre isso. Mas provavelmente irá seguir o mesmo caminho da playstation mais tarde ou mais cedo.

      Responder
      • Zé Fonseca A. says:
        13 de Julho de 2026 às 13:20

        Lol.. vocês só sabem das coisas se existirem notícias. Então eu explico, a Xbox já reduziu em muito e de forma silenciosa a produção de consolas com leitor, nos EUA quase já não encontras, em Portugal não sei, mas podes ir procurar nas lojas e chegar à tua conclusão. Em cima disso vão lançar uma feature que é o disc2digital para converter os jogos físicos.. 😉

        Responder
  2. A says:
    13 de Julho de 2026 às 12:22

    Mas cá teria de constituir advogado, com os custos inerentes (salvo protecção jurídica) e prepara-se para uma longa batalha judicial … xD
    continuem a comprar 100 % Digital.. 🙂

    Responder
    • Bruh says:
      13 de Julho de 2026 às 13:24

      100% digital é o caminho a seguir, até para o bem do meio ambiente, menos recursos a serem usados desnecessariamente. Se estão preocupados com os vossos direitos é continuar a lutar por eles. Tentar forçar as companhias de videojogos a voltarem ao físico/parar de forçar a mudança para o digital é que agradecia que não fizessem.

      Responder
  3. Era Porreiro says:
    13 de Julho de 2026 às 14:05

    Caríssimo Bruh,
    Penso que existe um erro na interpretação da luta das pessoas que defendem jogos físicos. Ninguém pediu para toda a gente a abandonar o digital nem de impedir o progresso. O que se deseja é garantir que um videojogo ou produto pelo qual pagámos não nos possa ser retirado mais tarde porque uma empresa assim o decidiu, pelo encerramento de servidores ou pela perda de uma licença.
    A diferença substancial entre um jogo físico e um jogo digital, é que um jogo físico tu tens uma cópia, que podes guardar, emprestar, revender e continuar a usar mesmo que a empresa retire o jogo da loja. Comparativamente, quando tens um modelo exclusivamente digital, só é suportado o que as empresas desejarem e das condições que forem impostas pela mesma.
    Portanto, penso que vale a pena lutar pela preservação de produtos/videojogos físicos. Quem quiser digital está à vontade, mas, novamente tem de estar ciente das condições a que está sujeito.

    Responder
    • Zé Fonseca A. says:
      13 de Julho de 2026 às 14:58

      não vale a pena porque é perda de tempo, mas cada um faz o que quer com o seu tempo.
      é logico que isso não vai acontecer, ninguém te vai tirar os titulos digitais, isto está só no inicio por isso é normal ainda existirem algumas confusões, mas é logico que como consumidor esse direito vai ser garantido.
      a venda dos jogos usados vai ser assegurada mais tarde, lá para 2028 poderá haver um markeplace de vendas dentro das proprias plataformas dos fabricantes onde terás regras a seguir como o valor do produto e a empresa fica com uma percentagem de intermediação.
      o fisico morreu, os fabricantes virem anunciar isso agora só significa que já tomaram as medidas para que isso acontecesse

      Responder
  4. Era Porreiro says:
    13 de Julho de 2026 às 14:06

    Caríssimo Bruh,
    Penso que existe um erro na interpretação da luta das pessoas que defendem jogos físicos. Ninguém pediu para toda a gente a abandonar o digital nem de impedir o progresso. O que se deseja é garantir que um videojogo ou produto pelo qual pagámos não nos possa ser retirado mais tarde porque uma empresa assim o decidiu, pelo encerramento de servidores ou pela perda de uma licença.
    A diferença substancial entre um jogo físico e um jogo digital, é que um jogo físico tu tens uma cópia, que podes guardar, emprestar, revender e continuar a usar mesmo que a empresa retire o jogo da loja. Comparativamente, quando tens um modelo exclusivamente digital, só é suportado o que as empresas desejarem e das condições que forem impostas pela mesma.
    Portanto, penso que vale a pena lutar pela preservação de produtos/videojogos físicos. Quem quiser digital está à vontade, mas, novamente tem de estar ciente das condições a que está sujeito.

    Responder

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