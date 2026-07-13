Tribunal obriga Microsoft a devolver biblioteca digital a um utilizador da Xbox

Um jogador de Xbox conseguiu vencer uma batalha judicial contra a gigante tecnológica Microsoft, obrigando a empresa a restabelecer o acesso à sua conta e à respetiva biblioteca digital de videojogos.

Bloqueio injustificado após ataque informático

O caso teve início há cerca de três meses, quando a conta do utilizador, conhecido online como Ordo_Liberal, foi congelada pela Microsoft após detetar um acesso não autorizado.

Em vez de ajudar a recuperar o perfil, a empresa informou que a única solução viável seria a suspensão permanente da conta para evitar utilizações indevidas.

Recusando aceitar a perda de todo o seu catálogo digital acumulado ao longo de anos, o utilizador decidiu avançar com uma ação judicial contra a Microsoft.

A decisão do tribunal e as penalizações para a Microsoft

O processo decorreu no Brasil, onde a forte legislação de proteção do consumidor permitiu ao gamer recorrer a um defensor público sem qualquer custo.

A sentença determinou que a Microsoft dispõe de um prazo de 15 dias para reativar a conta do utilizador, sob pena de sofrer uma multa diária de cerca de 30 dólares, até um limite aproximado de 300 dólares.

Adicionalmente, a tecnológica foi condenada a pagar uma indemnização por danos morais de aproximadamente 400 dólares.

Embora os valores financeiros envolvidos não sejam astronómicos para uma empresa desta dimensão, esta decisão judicial abre um precedente extremamente relevante.

Numa era em que o mercado de videojogos caminha a passos largos para um formato exclusivamente digital, este caso traz uma nova esperança para os consumidores que temem perder os seus direitos sobre os bens digitais adquiridos legitimamente.

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