Golden Dome: escudo antimíssil de Trump pode custar 1,2 biliões de dólares e nem funcionar

O Gabinete de Orçamento do Congresso dos Estados Unidos atirou um balde de água fria sobre uma das apostas mais ambiciosas de Donald Trump: o sistema de defesa antimíssil Golden Dome. A fatura estimada ultrapassa em muito o valor inicialmente anunciado, e há dúvidas sobre a sua eficácia real.

Lembra-se da Golden Dome?

Poucos dias após regressar à Casa Branca, em janeiro de 2025, Donald Trump anunciou o seu plano para um sistema de defesa antimíssil de nova geração, que batizou de Golden Dome (ou Cúpula Dourada, em português).

Inicialmente referido como a Iron Dome para a América, numa alusão ao sistema de defesa aérea israelita, o projeto foi apresentado como uma solução tecnológica abrangente para proteger o território norte-americano de ataques com mísseis balísticos e de cruzeiro.

Na altura, Trump descreveu o sistema como composto por tecnologias de última geração espalhadas por terra, mar e espaço, incluindo sensores e intercetores espaciais.

Chegou mesmo a afirmar que seria capaz de intercetar mísseis lançados do outro lado do mundo, ou até do espaço.

Os números reais da ambição de Trump

Na altura do anúncio, o Presidente norte-americano avançou com um investimento inicial de 25 mil milhões de dólares, com um custo total estimado de 175 mil milhões ao longo do tempo.

Contudo, o Gabinete de Orçamento do Congresso (em inglês, CBO), o organismo independente que avalia o impacto orçamental das políticas do Congresso, apresentou agora uma estimativa bem diferente.

Segundo o relatório, citado pela BBC, o custo total de desenvolvimento, implementação e operação da Golden Dome ao longo de duas décadas rondará os 1,2 biliões de dólares (em inglês, $1.2 trillion).

Só os custos de aquisição, que incluem as camadas de intercetores e o sistema espacial de alerta e rastreamento de mísseis, ultrapassarão um bilião de dólares.

De facto, a diferença para os valores originais é astronómica, com um custo quase sete vezes superior ao que Donald Trump tinha mencionado.

Há ainda a questão da eficácia da Golden Dome

Além do choque nos custos, o relatório do CBO levanta uma questão ainda mais importante: o sistema pode simplesmente não funcionar da forma esperada em caso de ataque em larga escala.

O documento alerta que a Golden Dome poderia ser ultrapassada por um ataque em força de uma potência adversária, com destaque para a Rússia e a China.

Esta é uma limitação reconhecida até pelos próprios responsáveis norte-americanos, que têm vindo a admitir que os sistemas de defesa existentes não acompanharam o ritmo das armas cada vez mais sofisticadas desenvolvidas pelos potenciais adversários.

Um decreto presidencial que enquadra o projeto reconhece que a ameaça das armas de nova geração se tornou "mais intensa e complexa", podendo ter consequências "catastróficas" para os Estados Unidos.

Contratos milionários em curso

Apesar das críticas e do impasse, o projeto de Donald Trump já começou a gerar negócio.

No mês passado, a SpaceX e a Lockheed Martin conseguiram contratos no valor de até 3,2 mil milhões de dólares para desenvolver protótipos de intercetores de mísseis baseados no espaço.