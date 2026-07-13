Camiões usam drones com IA para encontrar lugares de estacionamento

Não é uma tarefa fácil, mas, nos EUA, encontrar um lugar para estacionar um camião pode ser um verdadeiro desafio. Em muitas zonas do país, existem apenas cerca de um lugar de estacionamento para cada 11 camiões, um problema que leva milhares de motoristas a perder tempo precioso e a estacionar em locais pouco seguros. Agora, a ajuda vem do céu com drones e inteligência artificial.

Camiões: drones fazem a vigilância do parque em tempo real

A empresa norte-americana Birdstop, em parceria com a Truck Specialized Parking Services (TSPS), lançou um projeto-piloto em dois parques de estacionamento para camiões na região de Detroit.

Em vez de recorrer a câmaras fixas ou sensores espalhados pelo parque, pequenos drones autónomos realizam voos programados sobre a área, captando imagens aéreas que são analisadas por algoritmos de visão computacional e inteligência artificial. O sistema consegue identificar automaticamente quais os lugares ocupados e quais permanecem livres.

A informação é depois disponibilizada praticamente em tempo real para operadores e, futuramente, poderá ser integrada em aplicações de navegação utilizadas pelos camionistas.

Camiões à procura é um problema que custa milhões

A falta de estacionamento seguro para veículos pesados tornou-se um dos maiores problemas da logística norte-americana. Quando um motorista termina o seu tempo legal de condução, é obrigado a encontrar rapidamente um local para estacionar.

Muitas vezes isso significa percorrer dezenas de quilómetros adicionais ou acabar por estacionar em bermas, rampas de acesso ou zonas industriais, aumentando o risco de acidentes e de roubos de carga.

Além dos riscos para a segurança rodoviária, este problema representa perdas económicas significativas devido ao combustível desperdiçado, atrasos nas entregas e menor produtividade das frotas.

IA substitui sensores caros

Uma das vantagens desta abordagem é o custo de implementação. Enquanto muitos parques inteligentes necessitam de sensores instalados em cada lugar de estacionamento, cablagem e manutenção permanente, o sistema baseado em drones consegue cobrir grandes áreas com poucos equipamentos.

Os algoritmos de IA analisam automaticamente as imagens captadas pelos drones, identificando veículos, contabilizando lugares disponíveis e atualizando o estado do parque sem necessidade de intervenção humana.

Segundo os responsáveis pelo projeto, esta solução também pode ser utilizada para monitorizar segurança, detetar incidentes e até apoiar operações de manutenção das infraestruturas.

Pode chegar às estradas de todo o país

O projeto está ainda em fase piloto, mas o objetivo passa por expandir esta tecnologia para outros parques de estacionamento de camiões nos Estados Unidos.

Se os testes confirmarem os resultados esperados, os dados recolhidos pelos drones poderão alimentar plataformas nacionais de gestão de estacionamento, permitindo aos motoristas saber antecipadamente onde existem lugares disponíveis antes mesmo de chegarem ao destino.

A iniciativa surge numa altura em que os EUA aceleram a adoção de tecnologias baseadas em drones e inteligência artificial. Alterações regulatórias propostas pela Federal Aviation Administration (FAA) deverão facilitar operações autónomas mais abrangentes, permitindo que estes equipamentos desempenhem um número crescente de tarefas na logística e nos transportes.