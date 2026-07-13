Tesla reforça os Superchargers em Portugal e traz a funcionalidade fila inteligente
Quem conduz um carro elétrico sabe que chegar a um posto de carregamento e encontrar todos os lugares ocupados pode ser frustrante. Nos Superchargers da Tesla, especialmente durante períodos de férias e fins de semana, nem sempre é claro quem chegou primeiro, o que pode originar filas desorganizadas e até discussões entre condutores. Mas a marca trouxe novidades.
A Tesla começou agora a disponibilizar uma funcionalidade há muito aguardada: uma fila de espera virtual (Virtual Queue) para os Superchargers.
A novidade está a chegar gradualmente e já pode ser utilizada em vários locais, incluindo em Portugal.
Adeus às filas improvisadas
Até agora, quando todos os postos de carregamento estavam ocupados, os condutores tinham de organizar a fila “à moda antiga”, esperando que os restantes respeitassem a ordem de chegada.
Com a nova funcionalidade, basta chegar ao Supercharger e, caso não exista nenhum posto livre, o sistema convida automaticamente o utilizador a entrar numa lista de espera digital.
A aplicação Tesla e o próprio ecrã do veículo passam então a mostrar:
- A posição na fila.
- O número de veículos à frente.
- O tempo estimado de espera.
- Uma notificação quando chegar a vez de iniciar o carregamento.
Todo o processo é automático e pretende eliminar dúvidas sobre quem deve carregar primeiro. Aliás, esta dúvida é, em muitos casos, escalada para discussões e animosidade (há mesmo atos de violência).
Still think @Tesla should implement a virtual queue system so there is no confusion about who’s next and this doesn’t happen at @TeslaCharging Superchargers. pic.twitter.com/wUR7SpUjXL
— Drive Tesla 🇨🇦 (@DriveTeslaca) February 19, 2025
Como funciona a fila virtual?
Ao contrário de uma reserva tradicional, a Tesla implementou um sistema baseado em geolocalização. Isto significa que o veículo tem de estar efetivamente no Supercharger para poder entrar na fila. Não é possível reservar um lugar à distância, impedindo que alguém “guarde” um posto antes de chegar.
Quando um carregador fica disponível, o sistema chama automaticamente o próximo veículo da lista. Caso um utilizador tente iniciar o carregamento antes da sua vez, recebe um aviso indicando que existe uma fila de espera ativa.
Um problema que se tornou mais frequente
Nos últimos anos, a rede Supercharger deixou de servir apenas veículos Tesla. Em muitos países, incluindo Portugal, diversos modelos de outras marcas já podem utilizar a infraestrutura, desde que sejam compatíveis e utilizem a aplicação da Tesla.
Esta abertura aumentou significativamente a utilização da rede e, consequentemente, começaram a surgir filas em alguns locais mais movimentados.
Em redes sociais e fóruns multiplicaram-se relatos de discussões entre condutores sobre quem tinha prioridade para ocupar o próximo carregador. A Tesla pretende precisamente eliminar este tipo de situações.
Portugal também beneficia
Embora Portugal tenha vindo a receber novos Superchargers e a expansão da rede continue, existem localizações onde a procura pode superar a oferta durante as épocas de maior movimento.
Segundo a Tesla, a rede portuguesa continua a crescer e já cobre praticamente todos os principais corredores rodoviários do país, permitindo viagens de longa distância com relativa facilidade.
A introdução da fila virtual deverá ser especialmente útil em períodos de férias, feriados prolongados e operações especiais, quando alguns Superchargers registam ocupação máxima.
Ainda está em expansão
A funcionalidade está a ser disponibilizada de forma gradual através das atualizações da aplicação Tesla e do software dos veículos.
Inicialmente, a empresa começou por realizar testes em algumas estações dos Estados Unidos antes de alargar a disponibilidade a mais mercados. A presença da funcionalidade em Portugal mostra que a expansão já está em curso.
🇺🇸 Tesla is rolling out a virtual waitlist for busy Supercharger locations after a rare but real problem: people were getting into physical fights over charging spots.
The system automatically joins the queue when a Supercharger with a wait is set as your navigation destination,… pic.twitter.com/ANBL9Sk3xC
— Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 12, 2026
Um pequeno detalhe que melhora muito a experiência
Apesar de parecer uma alteração simples, esta é uma das funcionalidades mais pedidas pela comunidade Tesla há vários anos. A solução não aumenta o número de carregadores disponíveis, mas torna muito mais previsível a utilização das estações quando estas atingem a capacidade máxima.
À medida que o número de veículos elétricos continua a crescer e cada vez mais fabricantes utilizam a infraestrutura da Tesla, ferramentas deste tipo poderão tornar-se essenciais para manter a fluidez da maior rede de carregamento rápido do mundo.
Lol.. filas? Mas quais filas? A Tesla não ouve a opinião do JL, não há filas para carregamentos de EVs, essas imagens era de pessoal a parar para ir comprar gelados que estava calor.
JL, ensina lá aos senhores
Pois, quais filas, só tenho visto filas nas bombas de combustível, ontem foi um deles.
Filas nos carregadores só ouvi falar.
então explica isso ao musk e diz que ele está a criar uma funcionalidade desnecessária..
este musk não se percebe, deve andar taralhoco, eu votava em ti como CMO da Tesla
O Jorge Lúcio é que sabe.
Tb não as tenho visto tbh
A foto parece um armazém de frigoríficos meio manhosos.
As rodas são bem vindas, é para ajudar a subir escadas, que o frigorífico é pesado.
Excelente iniciativa da Tesla!
Há dia, em Alcantarilha, andaram à batatada por causa dos carregadores.