Tesla reforça os Superchargers em Portugal e traz a funcionalidade fila inteligente

Quem conduz um carro elétrico sabe que chegar a um posto de carregamento e encontrar todos os lugares ocupados pode ser frustrante. Nos Superchargers da Tesla, especialmente durante períodos de férias e fins de semana, nem sempre é claro quem chegou primeiro, o que pode originar filas desorganizadas e até discussões entre condutores. Mas a marca trouxe novidades.

A Tesla começou agora a disponibilizar uma funcionalidade há muito aguardada: uma fila de espera virtual (Virtual Queue) para os Superchargers.

A novidade está a chegar gradualmente e já pode ser utilizada em vários locais, incluindo em Portugal.

Adeus às filas improvisadas

Até agora, quando todos os postos de carregamento estavam ocupados, os condutores tinham de organizar a fila “à moda antiga”, esperando que os restantes respeitassem a ordem de chegada.

Com a nova funcionalidade, basta chegar ao Supercharger e, caso não exista nenhum posto livre, o sistema convida automaticamente o utilizador a entrar numa lista de espera digital.

A aplicação Tesla e o próprio ecrã do veículo passam então a mostrar:

A posição na fila.

O número de veículos à frente.

O tempo estimado de espera.

Uma notificação quando chegar a vez de iniciar o carregamento.

Todo o processo é automático e pretende eliminar dúvidas sobre quem deve carregar primeiro. Aliás, esta dúvida é, em muitos casos, escalada para discussões e animosidade (há mesmo atos de violência).

Como funciona a fila virtual?

Ao contrário de uma reserva tradicional, a Tesla implementou um sistema baseado em geolocalização. Isto significa que o veículo tem de estar efetivamente no Supercharger para poder entrar na fila. Não é possível reservar um lugar à distância, impedindo que alguém “guarde” um posto antes de chegar.

Quando um carregador fica disponível, o sistema chama automaticamente o próximo veículo da lista. Caso um utilizador tente iniciar o carregamento antes da sua vez, recebe um aviso indicando que existe uma fila de espera ativa.

Um problema que se tornou mais frequente

Nos últimos anos, a rede Supercharger deixou de servir apenas veículos Tesla. Em muitos países, incluindo Portugal, diversos modelos de outras marcas já podem utilizar a infraestrutura, desde que sejam compatíveis e utilizem a aplicação da Tesla.

Esta abertura aumentou significativamente a utilização da rede e, consequentemente, começaram a surgir filas em alguns locais mais movimentados.

Em redes sociais e fóruns multiplicaram-se relatos de discussões entre condutores sobre quem tinha prioridade para ocupar o próximo carregador. A Tesla pretende precisamente eliminar este tipo de situações.

Portugal também beneficia

Embora Portugal tenha vindo a receber novos Superchargers e a expansão da rede continue, existem localizações onde a procura pode superar a oferta durante as épocas de maior movimento.

Segundo a Tesla, a rede portuguesa continua a crescer e já cobre praticamente todos os principais corredores rodoviários do país, permitindo viagens de longa distância com relativa facilidade.

A introdução da fila virtual deverá ser especialmente útil em períodos de férias, feriados prolongados e operações especiais, quando alguns Superchargers registam ocupação máxima.

Ainda está em expansão

A funcionalidade está a ser disponibilizada de forma gradual através das atualizações da aplicação Tesla e do software dos veículos.

Inicialmente, a empresa começou por realizar testes em algumas estações dos Estados Unidos antes de alargar a disponibilidade a mais mercados. A presença da funcionalidade em Portugal mostra que a expansão já está em curso.

Um pequeno detalhe que melhora muito a experiência

Apesar de parecer uma alteração simples, esta é uma das funcionalidades mais pedidas pela comunidade Tesla há vários anos. A solução não aumenta o número de carregadores disponíveis, mas torna muito mais previsível a utilização das estações quando estas atingem a capacidade máxima.

À medida que o número de veículos elétricos continua a crescer e cada vez mais fabricantes utilizam a infraestrutura da Tesla, ferramentas deste tipo poderão tornar-se essenciais para manter a fluidez da maior rede de carregamento rápido do mundo.