Company of Heroes 3: Final Stand é a nova experiência standalone da Relic

A Relic Entertainment anunciou Company of Heroes 3: Final Stand, uma nova experiência standalone baseada na popular série de estratégia em tempo real, Company of Heroes.

Com lançamento previsto para o próximo dia 29 de julho para PC, através do Steam, Company of Heroes 3: Final Stand promete combinar a intensidade dos combates cinematográficos característicos da série com uma nova abordagem focada na defesa contra vagas de inimigos.

Construído sobre as bases táticas de Company of Heroes, Final Stand introduz mecânicas roguelite que incentivam a experimentação, a adaptação e a rejogabilidade. O objetivo será preparar posições defensivas, construir linhas de resistência e sobreviver a 12 vagas de inimigos cada vez mais exigentes, enfrentando bosses poderosos e eventos dinâmicos exclusivos desta nova experiência. Para quem procura um desafio ainda maior, estará também disponível um modo Endless.

Ao contrário dos restantes títulos da série, Company of Heroes 3: Final Stand será um jogo totalmente independente, não sendo necessário possuir qualquer outro título da franquia para jogar. A Relic pretende, desta forma, tornar esta nova proposta acessível tanto aos fãs de longa data como a novos jogadores.

Os jogadores poderão assumir o comando de uma de quatro fações distintas: as Forças dos Estados Unidos, a Wehrmacht, as Forças Britânicas ou o Deutsches Afrikakorps. Cada uma oferece estilos de jogo próprios, habilidades exclusivas e árvores de progressão específicas, permitindo diferentes abordagens estratégicas em cada partida.

A experiência será complementada por um sistema de progressão permanente, melhorias desbloqueáveis, dezenas de unidades boss com habilidades especiais, eventos aleatórios que alteram o rumo dos confrontos e vários níveis de dificuldade, desde opções para iniciantes até desafios pensados para veteranos da série. O jogo contará ainda com cinco mapas concebidos especificamente para este novo modo de defesa, conteúdos cosméticos desbloqueáveis para cada fação e novas gravações de voz para os narradores.

Company of Heroes 3: Final Stand ficará disponível por 28,99 euros, com um desconto de lançamento de 10% (preços recomendados). Os atuais proprietários de Company of Heroes 3 beneficiarão ainda de um desconto adicional de 20% através de um pacote promocional.

O lançamento acontece no ano em que a Relic Entertainment celebra o 20.º aniversário da série Company of Heroes. Além de Final Stand, o estúdio prepara outras novidades para a franquia, incluindo a já anunciada Company of Heroes – Definitive Edition, reforçando o compromisso de continuar a apoiar a série com novas atualizações e conteúdos nos próximos meses.