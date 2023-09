O primeiro Wear OS da Xiaomi está a caminho… mas pode ser uma cópia do Galaxy Watch

Os rumores de que a Xiaomi estaria a preparar um smartwatch equipado com Wear OS da Google começaram a surgir no início do ano, mas agora esta informação é dada como certa... as comparações com a concorrência são inevitáveis.

A Xiaomi conhece bem o mercado de smartwatches, mas a marca chinesa nunca adotou o Wear OS do Google. Em vez disso, são amplamente utilizados sistemas operativos mais leves para dar aos wearables uma maior autonomia. O lado negativo é que carecem de apps e serviços baseados em Android, mas isto pode estar para mudar.

A Xiaomi estará a preparar o lançamento do Xiaomi Watch 2 Pro, um smartwatch baseado no Wear OS, ainda que se fale que a marca possa colocar uma interface personalizada.

Foram partilhadas no X renderizações de aparência oficial do dispositivo através de uma nova conta de @MysteryLupin. O facto desta ser uma conta nova por si só faz com que valha a pena considerar todas essas informações com uma certa precaução, mas neste caso, nada faz crer que a informação esteja longe da realidade.

Na publicação é referido que o Xiaomi Watch 2 Pro estará equipado com um chip Snapdragon W5+ da Qualcomm, com 2 GB de RAM e 32 GB de armazenamento, o que torna este dispositivo atraente, dado o desempenho deste processador. O ecrã terá 1,43 polegadas, construção em aço inoxidável e proteção Gorilla Glass, resistência à água 5ATM, uma coroa giratória, LTE opcional e uma bateria impressionante de 500 mAh.

Olhando ao design temos um relógio que se parece muito o Galaxy Watch 4 Classic da Samsung em vários aspetos, com um toque clássico, mas desportivo ao mesmo tempo. O carregamento parece ser feito por pinos, em vez de carregamento sem fio, o que pode ser um benefício para as velocidades de carregamento.

Não se sabe em concreto quando será lançado, nem o seu preço. No entanto, espera-se que este modelo venha a ser lançado aquando do Xiaomi 13T na Europa dentro de poucas semanas.