E Porque Hoje é Sexta

Dois homens de 40 e tal anos estão a conversar. Um diz para o outro:

- Então tu já viste que o pai do dono do hotel tem uma namorada de 27 anos?

- E qual é o problema? A minha namorada tem 21!

- Tens uma namorada? Com 21 anos?!?

- Sim senhor! E lá pro ano novo deve nascer o nosso rebento!

- Tens uma namorada com 21 anos, GRÁVIDA?!? DE TI???

- Qual é o espanto?

- Nenhum, é que lembrei-me de uma história...

- Então?

- Um amigo meu uma vez foi para a caça e trocou a espingarda com o guarda-chuva. Então estava lá no meio da selva e aparece um leão e ele "pum pum pum" com o guarda-chuva e o leão caiu morto aos pés dele!

- Ele "pum pum pum" com guarda-chuva e o leão morreu? Isso é treta! Não vês que foi outro que deu o tiro?

- Precisamente!!!!!