Os emojis são já uma constante no nosso dia a dia na Internet e permitem mostrar a nossa reação a qualquer mensagem, publicação ou opinião. A Google anda a apostar nos emojis e agora revelou para todos os Emoji Kitchen, que podem misturar-se e assim criar algo de diferente.

Com uma utilização cada vez maior, a Google tem apostado muito nos emojis. Não é a única que o faz, com a Microsoft a trazer esta nova forma de expressão para o Windows e para muitas das suas apps onde nos habituamos a usar de forma quase natural.

Como empresa que procura mudar o mercado e criar inovação no campo do software e serviço, a Google resolveu mudar e criar algo diferente. Assim, criou o Emoji Kitchen, que permite que possamos misturar e fundir emojis, para assim criar algo único, com ainda mais possibilidade de expressão.

FINALLY



FINNNAAAALLLLLLYYYYYYY



FINALLY@EmojiKitchen



now exists on the web!!!! Officially!!!!! And all you have to do … is google emoji kitchenhttps://t.co/t8jb2OC9Fr pic.twitter.com/S7fAfPOr2V — jennifer daniel (@jenniferdaniel) September 13, 2023

A grande novidade é que o Emoji Kitchen deixou de ser um exclusivo da Google para o Gboard do Android. Este sai agora das fronteiras do teclado e passa diretamente para a pesquisa, onde todos podem aceder, independente da plataforma ou do sistema onde está a ser acedido.

Assim, e ao procurarem por Emoji Kitchen no motor de pesquisa da Google, vão rapidamente ver a novidade. Bastará depois escolher qual o emoji base e com qual se irá fundir, para terem acesso ao híbrido que sai dessa união. Se pretenderem, podem recorrer ao acaso e deixar a Google sortear quais usar.

Outra possibilidade que têm é a de retirar o emoji criado do browser, resultando num PNG sem fundo. Para isso, podem simplesmente carregar no botão de copiar e colar na app que pretenderem, para assim se exprimirem ainda melhor e de forma mais natural.

Quem usa emojis certamente que irá gostar desta novidade da Google, que assim consegue criar propostas novas para dizer algo com uma imagem. Podem fundir todos os que quiserem e assim criar algo único.